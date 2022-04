Menos móviles nuevos, más móviles usados: los reacondicionados son cada vez más importantes

No es ningún secreto que el precio medio de los móviles está subiendo de forma notable en los últimos meses y años. A un incremento general de los precios causado por la inflación se suma la carestía de procesadores y el aumento de los costes logísticos. Todo esto hace que la inmensa mayoría de móviles Android cuesten más que sus antecesores. La competitividad de un sector como este contiene algo los márgenes, pero no lo suficiente como para que los potenciales compradores no miren, cada vez más, a los móviles usados.

Qué son los smartphones reacondicionados

Al contrario que los móviles de segunda mano que se compran entre particulares o en tiendas dedicadas a ello, los reacondicionados son terminales vendidos normalmente por los propios fabricantes.

Son terminales usados, pero revisados y puestos a punto para ser vendidos con garantía. El precio es notablemente inferior al de los productos nuevos.

Los smartphones reacondicionados ganan tracción

En un contexto como el actual, con móviles de pasadas generaciones que aguantan muy bien el tirón y con precios cada vez más altos en los modelos nuevos, los fabricantes han tenido a bien aumentar su parqué de productos reacondicionados.

Esto no es casualidad, también les permite a ellos vender más sin estar limitados por la capacidad de producción de los procesadores actuales.

En zonas como Latinoamérica o la India los aumentos de este tipo de productos son de nada menos que el 29% y el 25% respectivamente. Europa y Estados Unidos crecen mucho también, aunque no alcanzan esas cotas, según el estudio de la consultora CounterPoint Research.

Las dos marcas más beneficiadas de este crecimiento son Apple y Samsung, y no parece que sea casualidad ya que ambas potencian mucho este tipo de ventas.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan