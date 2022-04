Nuevo OPPO Reno 7 Lite: un gama media que lo apuesta todo al color

Coordinar los lanzamientos de teléfonos móviles en mercados tan diferentes como los de Asia o Europa hace que marcas como OPPO opten por usar diferentes nombres en terminales que, en prestaciones y diseño, son idénticos. Esto es lo que ha pasado con los recientes OPPO F21 Series, que hemos visto llegar a Europa bajo la familia Reno 7. En concreto el OPPO F21 Pro es el OPPO Reno 7 Lite.

Este dispositivo no cuenta con unas prestaciones especialmente reseñables, pero sí con un acabado, al menos en la variante que no es negra, que es claramente diferencial. Esta versión cambia de color conforme le da la luz, haciendo que si lo usamos sin funda, o con una transparente, el todo trasero no sea siempre el mismo, sin llegar a cambiar de color como pasa en móviles como el realme 9 Pro Plus.



OPPO Reno 7 Lite

Características del OPPO Reno 7 Lite

Procesador y memoria

Qualcomm Snapdragon 695.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,43 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.7.

Monocromo: 2 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.1.

Wi-Fi 802.11 ac .

. Dual SIM.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas en pantalla.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159,9 × 73,2 × 7,5 mm .

. Peso: 173 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Color OS 12.1.

Ampliando la gama media

OPPO Reno 7 Lite

Los OPPO Reno son terminales muy importantes para la empresa porque suponen el asalto a la gama media y gama alta sin entrar en el territorio de los OPPO Find. Es por eso por lo que tienen multitud de modelos, y hoy cuentan con un nuevo integrante, tras la llegada del OPPO Reno 7 4G.

OPPO Reno 7 Lite

Este OPPO Reno 7 Lite dispone de un procesador Snapdragon 695, lo que garantiza que tenga conectividad 5G. La memoria interna es de 128 GB y la RAM es 8 GB, aunque podemos ampliarla con la función de RAM virtual de Color OS 12, la versión de la interfaz de OPPO que corre por encima de Android 12.

La pantalla es de 6.43 pulgadas y tiene resolución FHD+, sensor de huellas en el panel, tecnología AMOLED y una tasa de refresco que se queda algo escasa con esos 60 Hz.

OPPO Reno 7 Lite

El sistema de cámaras está conformado por un sensor delantero de 16 Mpx y una triple cámara trasera de 64 Mpx para el sensor principal, 2 Mpx para el macro y otros 2 Mpx para el sensor de desenfoque.

OPPO Reno 7 Lite

La batería, de 5000 mAh, puede ser cargada a 33 W con el cargador que tenemos en la caja, algo que cada vez es más raro.

Precio y disponibilidad

OPPO Reno 7 Lite

Este terminal se ha anunciado de forma muy simple en Hungría, donde aparece en la página web del fabricante de este país. El precio no se ha hecho oficial, pero suponemos que rondará los 300 o 400 euros, en la línea de lo que hemos visto en la gama media de OPPO.

