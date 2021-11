Primeras imágenes del Samsung Galaxy A13, el próximo móvil de gama media con 5G de Samsung

Samsung está trabajando en su Samsung Galaxy A13, un dispositivo de gama media con procesador MediaTek que ya ha sido filtrado en alguna ocasión y que incluso ha pasado por GeekBench. No está claro cuánto queda para que la compañía coreana lo presente, pero ahora se ha vuelto a filtrar revelando nuevas características, y en esta ocasión hay algunas imágenes que revelan el aspecto que tendrá.

Nuevos datos del Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 filtrado El Androide Libre

El Samsung Galaxy A13 apunta a ser uno de los móviles más interesantes de la compañía en el segmento de la gama media, empezando por su diseño, que integra en su parte trasera tres grandes sensores. Uno de ellos, por lo que se sabe, será de 50 megapíxeles.

Su pantalla, según GizNext, no tendría un tamaño demasiado grande, se quedaría en las 6,48 pulgadas a resolución Full HD+, y sería de tecnología LCD, no AMOLED. No está del todo claro si se trataría de un panel de 60 Hz o tendría una tasa de refresco más alta.

Samsung Galaxy A13 por delante y por detrás El Androide Libre

Por otra parte, el procesador elegido para el móvil sería el MediaTek Dimensity 700, el cual también haría que tuviera conectividad 5G. La memoria RAM que acompaña al dispositivo es de 8 GB y tecnología LPDDR4X.

Su batería llegaría hasta unos nada desdeñables 5.000 mAh, lo cual es bastante prometedor para el dispositivo teniendo en cuenta el tamaño de su pantalla. La carga rápida de esta sería de 25W. Aún no está claro cuándo llegará el dispositivo al mercado, pero con un precio ajustado podría ser uno de los grandes nombres de la gama media.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan