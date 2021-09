Ya se puede comprar el resistente Motorola Defy en España

Una de las características que más se valora en un móvil, aunque no se mire cuando vamos a comprarlo, es la resistencia. Seguro que más de una vez has dado gracias porque se te ha caido el móvil pero no se ha roto.

Motorola lo sabe y presentó hace unas semanas el Motorola Defy 2021, una puesta a punto de un modelo que ya tuvo su versión original hace unos años.

Este smartphone nace de la alianza de la marca con Bullitt, una empresa especializada en móviles resistentes.

El Motorola Defy llega a España

Motorola Defy

Ahora Motorola ha confirmado la llegada de este terminal a nuestro país, a un precio de gama media pero donde no tiene muchos rivales, al menos entre las marcas conocidas.

Y no es por su pantalla, memoria o prestaciones técnicas, sino por su resistencia.

El Motorola Defy puede sumergirse durante más de media hora y dispone de una certificación militar que le otorga una resistencia al alcance de pocos modelos.

Podemos comprarlo en España por 329 euros.

Comprar Motorola Defy 2021

Motorola Defy resistencia

El precio es algo alto para las especificaciones que tiene, pero hay detalles de gama alta, como el uso del cristal Corning Gorilla Glass Victus, que en teoria aguanta caídas de hasta dos metros.

Características Motorola Defy

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 662.

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento interno: 64 GB.

Micro SD: sí, hasta 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: HD+.

Tecnología: LCD.

Camara trasera Principal: 48 Mpx f/1.8.

Sensor de medición de profundidad: 2 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.0.

WiFi ac.

NFC.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 20 W.

Otros Puerto USB-C.

IP68 (Sumergible hasta 35 minutos a 1,5 metros).

Certificación militar MIL-SPEC 810H (caídas de hasta 1,8 metros).

Resistencia a temperaturas extremas.

Carcasa con doble sellado.

Minijack.

Lector de huellas en el lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 169,8 x 78,2 x 10,9 mm.

Peso: 232 g.

Sistema operativo Versión de Android: 10.

