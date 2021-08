El Honor 20X se filtra: fecha, características e imágenes oficiales

Honor está ultimando su vuelta a la primera división después de escindirse de Huawei. La marca china ya tiene contratos firmados con Qualcomm y con Google para poder pelear de tú a tú con todos los fabricantes de móviles que hoy por hoy se disputan las ventas en Asia y Europa.

El día 12 de agosto se celebrará un evento internacional en el que la empresa anunciará su nuevo buque insignia, el Honor 3 Magic, pero parece que no vendrá solo.

En ese mismo evento se podrá ver el Honor 20X, un terminal más modesto pero con mayores aspiraciones de ventas.

Primeras imágenes oficiales del Honor 20X

Como hemos visto en GSMArena, será el 12 de agosto a las 19:30 hora local china cuando se anuncie este nuevo dispositivo.

En la imagen del evento se muestra plenamente cómo es, desde prácticamente todos los ángulos. Llama la atención el módulo trasero, que recuerda a los Mate 40, y la doble perforación frontal, que nos hace pensar que habrá un angular y un gran angular para hacer selfies.

Características filtradas del Honor 20X

Junto a esta información se han filtrado tres fotografías de los tres colores en los que se podrá comprar este terminal. Ha sido Evan Blass el encargado de publicarlas en su cuenta de Twitter.

Los colores son negro, azul y blanco hielo, aunque parece que serán colores que cambien conforme les dé la luz.

Se especula con que el procesador será el Dimensity 900 de MediaTek, y tendrá una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz. También se sabe que tendrá una carga rápida de 66 W, aunque no sabemos si tendrá carga inalámbrica.

El sensor principal de la triple cámara trasera es de 64 Mpx y el sensor de huellas en el lateral descarta que esté bajo la pantalla. Eso no quiere decir que no se use un panel OLED, como vimos en el Redmi Note 10 Pro.

