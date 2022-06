Adiós a las 'loot boxes', España y más países podrían cambiar por completo algunos videojuegos

Las loot boxes, que son recompensas de pago aleatorias a la venta en algunos videojuegos, serán reguladas en España con una ley propia, tal como ha anunciado Alberto Garzón, ministro de Consumo.

Estas regulaciones afectarían a juegos de la talla de FIFA y Counter Strike, pero también a juegos para móvil como Clash Royale, y estos podrían tener que dejar de vender este tipo de ítems en sus tiendas.

España no es el único país que ha puesto en marcha mecanismos para regular las loot boxes, y otros países como Bélgica también están tratando de regularlas.

Por qué se quieren regular las loot boxes

Si no estás familiarizado con este concepto, debes saber que las 'loot boxes' son cajas de recompensas aleatorias que se pagan con dinero real y que se venden ahora mismo en muchos videojuegos como cajas de botín o sobres de cartas.

Este tipo de contenido aleatorio tiene similitudes con los mecanismos empleados en juegos de azar tradicionales, y esto, según Alberto Garzón, ministro de Consumo, puede llevar a conductas "irreflexivas, compulsivas y patológicas".

Es por eso que cada vez son más los países que están buscando regular estas cajas de recompensas, tal como han solicitado ya más de 20 organizaciones de consumidores provenientes de diferentes países europeos.

Las cajas de recompensas pueden afectar también a los usuarios más pequeños, y ya ha habido más de un caso en el que un niño ha gastado sin permiso dinero de sus padres para comprar loot boxes.

Cómo puede afectar esto a los juegos

En algunos países cómo Bélgica u Holanda, estas cajas han sido prohibidas, lo que ha provocado que, dentro del país, el componente de compras de muchos juegos no esté disponible.

Esto permite al usuario avanzar en el juego y disfrutar del resto de características de este juego, pero sin poder comprar cajas con dinero real y sin tener acceso a los cofres o sobres que otorgue.

Esta podría ser la mejor alternativa, ya que permite a los usuarios disfrutar del juego, pero sin la parte de compras que puede perjudicarle, por lo que estarían a salvo del riesgo que suponen.

Por el momento, no se conoce el carácter de la regulación que ha anunciado el Ministerio de Consumo, por lo que no se sabe si prohibirá estas compras o las limitará de alguna manera.

Si ocurre lo primero, lo más seguro es que los desarrolladores tengan que elegir entre no lanzar un juego en España o hacerlo sin posibilidad de comprar loot boxes.

Algunos juegos podrían no lanzarse en España

Sin embargo, también sucede que en estos países algunos juegos ni siquiera llegan debido al gran peso que tienen las loot boxes en esto, tal como sucede con Diablo Immortal.

Este juego, igual que otros, y no está disponible en Bélgica, y España podría correr la misma suerte en función de la dureza de esta regulación. Esto provocaría que algunos títulos no llegaran a nuestro país si los desarrolladores consideran que no merece la pena debido a que no van a conseguir ingresos por esta vía.

Al fin y al cabo, es un potente método de financiación para los videojuegos, y hay muchos de ellos, en especial para plataformas móviles que, llegados a cierto punto de avance, basan la posibilidad de progreso por parte del jugador en compras. Esta práctica se conoce como pay to win.

Por el momento habrá que esperar para ver cómo es este proyecto de ley, y luego serán los desarrolladores los que tendrán que aclarar cómo afrontan esta situación.

