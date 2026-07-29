WhatsApp cambia la forma de mandar notas de voz en Android: ya puedes probar el nuevo widget en modo beta

WhatsApp ha comenzado a actualizarse entre sus usuarios de Android con un widget pensado para grabar notas de voz sin necesidad de entrar en una conversación. La novedad llega con la versión beta 2.26.30.2, disponible a través de Google Play si estamos en el programa de pruebas.

El widget abre una pantalla de grabación propia, con botones para pausar, retomar, descartar o confirmar el audio. Una vez grabado el mensaje, la aplicación permite enviarlo a varios contactos a la vez desde un selector independiente.

WABetaInfo ya había detectado este widget hace un mes, cuando apareció por primera vez en una versión anterior de la beta. En aquel momento la función todavía estaba en fase de desarrollo y no podía usarse de forma real.

Más tarde, la propia pantalla de grabación se dejó ver con más detalle en otra actualización de prueba. Ahora, con la versión 2.26.30.2, el widget deja de ser un simple boceto y pasa a estar disponible para algunos usuarios.

El tamaño por defecto del widget es de 3x1, lo que le permite ocupar poco espacio en la pantalla. Los usuarios pueden colocarlo donde prefieran y cambiar sus dimensiones después de añadirlo.

WhatsApp no lo instala de forma automática en ningún caso. Para añadirlo hay que mantener pulsada la pantalla de inicio, entrar en la sección de widgets y buscarlo entre las opciones disponibles.

Se trata, en cualquier caso, de una herramienta completamente opcional. Quien no envíe notas de voz con frecuencia no necesita añadirla ni notará ningún cambio en su terminal.

Al tocar el widget, WhatsApp abre directamente la nueva pantalla de grabación. Desde ahí se puede iniciar el audio, pausarlo si hace falta un momento y descartarlo para empezar de nuevo si el resultado no convence.

Cuando el mensaje queda listo, basta con confirmarlo para pasar al siguiente paso. La aplicación abre entonces el listado de contactos, donde se puede elegir a una persona o a varias para enviarles el mismo audio de golpe.

Widget de WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

Hasta ahora, mandar la misma nota de voz a varias personas obligaba a grabarla dentro de un chat, enviarla y después reenviarla una por una al resto de contactos. Con el widget, ese proceso se reduce a un solo paso.

El usuario graba el mensaje una única vez y selecciona después a todos los destinatarios que quiera. WhatsApp se encarga de repartirlo entre ellos sin pasos intermedios, algo especialmente útil para quienes envían audios largos a varias personas de forma habitual.

WhatsApp es consciente de que muy pocos usuarios revisan por su cuenta el catálogo de widgets del teléfono. Por eso, la aplicación ha añadido un aviso que aparece justo después de grabar una nota de voz dentro de una conversación normal.

Ese mensaje recuerda que existe la posibilidad de añadir el nuevo widget a la pantalla de inicio. Al mostrarse en el propio chat, tiene más posibilidades de llegar a quienes ya usan los audios con frecuencia.

Por ahora, el widget solo está disponible para una parte de los usuarios beta que hayan instalado la última actualización desde Google Play. Si no aparece todavía en tu teléfono, se debe a que el despliegue avanza de forma gradual.

WhatsApp no ha confirmado una fecha para que la función llegue a todos los usuarios de Android. El hecho de que ya esté repartiéndose entre testers, sin embargo, apunta a que su llegada general está cada vez más cerca.