Una de las mejores herramientas de IA de Google cambia de nombre y se integra aún más dentro de Gemini

Cuando OpenAI lanzó ChatGPT a finales de 2022, muchos de los principales actores del sector tecnológicos se vieron sorprendidos. Microsoft respondió invirtiendo en la nueva empresa dirigida por Sam Altman, pero Google hizo otra cosa.

Pese a que la respuesta de los de Mountain View fue floja al inicio, con Bard, a los pocos meses habían creado una estrategia muy exitosa basada en Gemini, un nuevo asistente muy capaz que integraría todas las funciones de IA de la empresa.

Con todo, había proyectos muy potentes y exitosos que no estaban bajo el paraguas de esa marca, como Notebook LM, capaz de crear vídeos, podcasts, presentaciones y mucho más a partir de la información que le proporcionáramos. Ahora NotebookLM pasa a llamarse oficialmente Gemini Notebook.

Esta transformación busca unificar los servicios de la empresa desarrolladora bajo una misma identidad visual y tecnológica. El cambio no es meramente estético, sino que implica una integración mucho más profunda con todo el ecosistema de servicios de Gemini.

Los usuarios habituales mantendrán todas sus notas y documentos almacenados sin ningún tipo de interrupción. La transición se ha diseñado para que la experiencia de uso continúe siendo idéntica pero con algunas mejoras técnicas.

La historia de este asistente comenzó bajo el nombre en clave de Project Tailwind durante una conferencia de desarrolladores del año 2023. Desde aquel momento,ha crecido hasta superar los 30 millones de usuarios activos.

Además, más de 600.000 empresas y organizaciones ya emplean este entorno digital para gestionar sus conocimientos internos y proyectos específicos. Entre los casos de uso más habituales se encuentran los estudiantes que transforman apuntes complejos en esquemas de audio detallados.

Por otro lado, los propietarios de pequeñas empresas utilizan la herramienta para generar manuales de bienvenida de forma automatizada para sus nuevos empleados. La plataforma se mantiene como un producto independiente de investigación avanzada a pesar de su nuevo nombre comercial.

Una de las novedades técnicas más destacadas es la incorporación de ordenadores virtuales en la nube para cada cuaderno de trabajo. Esta infraestructura permite al sistema informático escribir y ejecutar código de programación de manera interna y totalmente aislada.

Gemini Notebook Alvarez del Vayo

Gracias a esta capacidad técnica, los investigadores pueden realizar análisis de datos complejos directamente sobre las fuentes que han subido previamente. La funcionalidad garantiza que las respuestas obtenidas estén firmemente fundamentadas en los documentos de origen del usuario.

En este momento, la ejecución de código interno está disponible para los suscriptores de los planes más avanzados orientados a empresas. El despliegue de esta característica continuará expandiéndose de forma progresiva a todos los usuarios de la versión web en semanas venideras.

La movilidad de los entornos de trabajo representa otro de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene esta nueva actualización tecnológica. Los usuarios ya disponen de la capacidad de acceder a sus cuadernos personales directamente desde la aplicación Gemini.

La sincronización total entre ambas plataformas asegura que cualquier modificación realizada en un dispositivo se refleje de manera inmediata en el otro. El objetivo principal es que el entorno de estudio acompañe al profesional o estudiante allí donde decida realizar sus tareas.

En el futuro, los planes de desarrollo contemplan llevar estos espacios de anotación directamente al buscador web. Los usuarios que realicen consultas complejas dispondrán de una modalidad asistida que se conectará con sus fuentes documentales de referencia.