Ya no uso apps del tiempo, sólo necesito esta página web que me cuenta la previsión como si fuese un programa de los 80

Lo retro está de moda, y la nostalgia vende. Cada vez más gente prefiere mirar al pasado que al presente, y ¿quién les puede culpar? Lo retro es una tendencia al alza que está evolucionando en su propia cosa, con géneros musicales como el vaporwave que están ganando muchos adeptos.

En concreto, la época de finales de la década de los 80 y principios de los 90 es la que está dando más que hablar últimamente, tal vez porque los que la vivimos ya tenemos una edad para recordarla con nostalgia.

El último experimento de The Weather Channel es un genial ejemplo de esta estética retro; se trata de una página que presenta la previsión meteorológica como si fuese un programa de televisión de antes.

Retrocast de The Weather Channel

Se llama "Retrocast", y funciona de manera muy sencilla. Al entrar en la página, automáticamente se iniciará una cuenta atrás que indicará el momento en el que empieza el "programa", aunque siempre podemos pulsar en "Start Retrocast".

Pero antes, pulsando en el botón del engranaje en la parte inferior podemos configurar nuestra localización (si la página no la ha detectado correctamente), además de seleccionar el tipo de unidades (métrico en nuestro caso) y el idioma que queremos usar (aunque las voces son sólo en inglés).

Acabo de encontrar una página web que recrea perfectamente los canales del tiempo retro de los años 80. Qué pasada. pic.twitter.com/mxS8ERnfU2 — herotrap (@Herotrap038) April 3, 2026

El "programa de televisión" usa los datos meteorológicos de Weather Channel, conocidos por su precisión, para generar un vídeo usando inteligencia artificial que muestra de manera visual la previsión para nuestra zona.

Desde la música jazz hasta el estilo de los gráficos, todo tiene un aspecto borroso y de baja resolución, imitando los televisores de tubo de antes y con un estilo muy marcado que nos puede dar morriña, aunque también hay un toque morboso o tenebroso, especialmente si hemos jugado a videojuegos de terror con este tipo de estética.

Retrocast de The Weather Channel

Lo interesante es que este es un servicio completamente funcional y los datos son reales; podemos dejar esta página siempre activa en una pestaña en un monitor y recibir actualizaciones periódicas del estado del tiempo y la previsión para las próximas horas.

Al mismo tiempo, The Weather Company ha lanzado una nueva versión de su app Storm Radar, que describe como "un meteorólogo de bolsillo", al estar basado completamente en inteligencia artificial para mostrar previsiones más concretas y adaptadas a nuestra localización.

De esta manera, la app es capaz de mostrar notificaciones en tiempo real de precipitaciones, tormentas y avisos de urgencia, todo ello con acceso a datos e imágenes en alta resolución. Por el momento, está disponible únicamente para iOS y con suscripción, pero afortunadamente, Retrocast es completamente gratis, se puede usar en España y tiene estilo retro, así que la verdad es que puede que no necesites más que eso.