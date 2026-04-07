La nueva app de Google se va a convertir en un imprescindible en tu móvil: dictado de texto con IA, sin Internet y 100% gratis

La nueva app de Google se llama "Google AI Edge Eloquent", y tras este extraño nombre se encuentra la que puede ser la mejor app de dictado del sector, al ser capaz de transcribir lo que decimos y corregirlo de manera automática sin necesidad de suscripción ni de conexión a Internet.

Aunque las funciones de inteligencia artificial de apps como Gemini, ChatGPT o Claude son sorprendentes, todas tienen en común el mismo inconveniente: no funcionan sin una conexión a Internet, porque se ejecutan en los servidores de Google, OpenAI y Anthropic respectivamente.

Por eso, compañías como Google se están centrando en aprovechar el 'hardware' de los dispositivos modernos para ejecutar algunas funciones de IA de manera local; y Google AI Edge Eloquent es el mejor ejemplo de lo bien que puede funcionar esto.

Google AI Edge Eloquent nos permite convertir nuestras conversaciones o dictados en un texto escrito; pero esto es algo más que una simple app de notas que pasa de voz a texto como Google Keep, por ejemplo.

La clave está en el uso de inteligencia artificial para reconocer lo que realmente queremos decir en vez de transcribir lo que decimos de manera literal, eliminando partes innecesarias o que afectan a la lectura. También permite cambiar el texto y transformarlo a diferentes formatos, como una lista de puntos clave o un resumen de lo que hemos dicho.

Cualquiera que haya usado una app de dictado para transcribir de voz a texto sabrá que luego tiene que ir eliminando todos los "umm", pausas innecesarias o esas frases que hemos empezado varias veces y que se han registrado.

Esta app es capaz de limpiar el texto y quitar todas esas molestias de manera automática, y lo mejor de todo es que lo hace sin necesidad de una conexión a Internet; esta app no es simplemente un enlace a la página de Gemini.

Google AI Edge Eloquent Google

La app descarga modelos de inteligencia artificial al smartphone la primera vez que la iniciamos, y a partir de ahí es capaz de funcionar sin una conexión a Internet simplemente con pulsar un botón; aunque es posible activar un modo mejorado que se conecta a Gemini si no estamos conformes con el resultado.

Otro detalle sorprendente es que la app es capaz de aprender de la manera en la que hablamos con el tiempo para ajustar el texto, e incluso podemos crear un diccionario propio de términos que usamos a menudo, ya sea de manera manual o analizando nuestros correos de Gmail de manera opcional.

Sumado a todo esto, la app es completamente gratuita, así que no necesitamos una suscripción a Google AI. De esta manera, puede hacer que apps como Wispr Flow y SuperWhisper se vuelvan obsoletas de la noche a la mañana.

Sólo hay un inconveniente. Por el momento, Google AI Edge Eloquent está disponible únicamente para iOS y en dispositivos iPhone que pueden ejecutar los modelos de IA de manera local, aunque hay referencias a una futura versión para Android que aún no ha sido anunciada.