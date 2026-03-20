La fuga de usuarios del Traductor de Google tiene un culpable: esta alternativa puede traducir a élfico o generación Z

La inteligencia artificial ha revolucionado completamente el sector tecnológico, y servicios que hasta no hace mucho eran la única opción ahora tienen varias alternativas muy interesantes; ese es el caso del Traductor de Google, o Google Translate.

Aunque Google sigue siendo la principal herramienta de traducción para millones de personas de todo el mundo, están apareciendo rivales basados en modelos de inteligencia artificial (LLM) que están a la altura, o incluso la superan, en precisión y funcionalidades.

Un buen ejemplo es Kagi Translate, un traductor que aunque no es precisamente nuevo, ha ganado mucha notoriedad en los últimos días y se ha hecho viral en redes sociales gracias a una serie de opciones que no encontramos en otros traductores web.

A simple vista, Kagi Translate es un traductor como otro cualquiera. Podemos escribir el texto o la dirección de la página que queremos traducir en el recuadro de la izquierda, y el resultado aparecerá a la derecha.

Por supuesto, tenemos una gran variedad de idiomas entre los que traducir, desde el español hasta el inglés o el alemán, pasando por otros más raros de países pequeños. Pero lo que realmente llama la atención es la opción de "Idiomas divertidos".

Kagi Translate traduciendo al inglés

Y es que Kagi Translate se ha vuelto viral precisamente por las opciones que ofrece para 'traducir', entre comillas, cualquier texto. Cuando elegimos uno de estos "idiomas divertidos", estaremos usando una IA para interpretar el texto y convertirlo en algo diferente.

Algunos de estos idiomas adicionales son ficticios, como por ejemplo, el idioma élfico, también conocido como "sindarin", creado por el famoso autor de literatura fantástica J.R.R. Tolkien para su saga El Señor de los Anillos y libros relacionados.

Kagi Translate traduciendo al élfico de El Señor de los Anillos

De la misma manera, también podemos traducir a lenguas que no existen, como el Dothraki y el Alto Valyrio de la saga Juego de Tronos, o el idioma Na'vi de las películas de Avatar, así como Klingon de la saga Star Trek.

Pero eso es sólo el principio. Porque usando inteligencia artificial, Kagi Translate ofrece opciones para traducir a la manera en la que ciertas personas hablan, a modo de parodia y con un claro toque de humor.

Por ejemplo, podemos traducir al lenguaje de LinkedIn, la red social corporativa, y comprobar cómo la IA convierte cosas negativas como atropellar a una persona en algo positivo y que nos permitirá aprender a gestionar nuestros recursos en situaciones de alta presión.

Kagi Translate traduciendo a la jerga de la "Generación Z"

También podemos traducir al 'idioma' de la Generación Z, por si tenemos dificultades para comunicarnos con nuestros hijos, por ejemplo; aunque será mejor que leamos los resultados antes de "liarla". Y si lo preferimos, podemos convertir la frase a lenguaje emoji si no queremos escribir tanto.

Entre el resto de opciones sorprendentes nos encontramos el habla pirata, la jerga corporativa o la jerga de Reddit. Evidentemente, estas opciones no están pensadas para ser usadas con seriedad, y son más una broma de los desarrolladores que otra cosa, pero han conseguido atraer a mucha gente a Kagi, un buscador basado en IA que poco a poco está compitiendo con Google.