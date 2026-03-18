España recibe una de las mayores novedades de la historia de Google: apunta con el móvil y recibe respuestas

Ya no hay marcha atrás: es evidente que Google ha cambiado para siempre con la llegada de la inteligencia artificial, para bien o para mal. Funciones como el modo IA están respondiendo preguntas sin necesidad de entrar en páginas web, y ahora llega otra función que puede revolucionar las búsquedas.

Se llama Search Live, y fue anunciada a bombo y platillo durante el Google I/O del año pasado y lanzada inicialmente en Estados Unidos; no ha sido hasta ahora que Google ha podido lanzarla para el mercado global.

Search Live puede cambiar completamente la manera en la que hacemos búsquedas en Google, ya que nos permite usar la cámara de nuestro móvil como contexto, apuntando a los objetos, escenarios o personas de los que queramos saber más.

El nuevo Search Live está integrado dentro del Modo IA de la app de Google como un nuevo botón en la interfaz, y es algo parecido a Gemini Live dentro de Gemini; en otras palabras, es un asistente personal que permite iniciar conversaciones con varios pasos usando únicamente la voz.

La diferencia es que Search Live, como su nombre indica, está basado en los resultados de búsqueda de Google, al igual que el Modo IA; esto abre la puerta a conversaciones en las que podemos pedir aclaraciones sobre las respuestas presentadas.

Por ejemplo, le podemos preguntar consejos para meter un vestido de lino en una maleta, y una vez que nos responda, podemos preguntar qué pasa si aún así tenemos arrugas, y la IA será capaz de reaccionar correctamente y presentar consejos.

En esta ocasión, los enlaces a las fuentes usadas aparecerán en la pantalla mientras que se reproduce la respuesta, por si queremos ampliar la información con la publicación original.

Pero sobre todo, la característica estrella de Search Live es la opción de usar la cámara del móvil para hacer búsquedas sobre las cosas que estamos viendo en persona; la inteligencia artificial analizará el vídeo en busca de contexto sobre las preguntas que estamos haciendo.

Por ejemplo, podemos apuntar la cámara a nuestra taza de té y preguntar por alternativas bajas en calorías para endulzarlo. O podemos apuntar a los símbolos de una prenda y preguntar cómo tenemos que lavarla; la IA comprenderá el contexto visual y obtendrá la información relacionada con una búsqueda en la Web.

Google ha confirmado que Search Live ahora está disponible para todos los usuarios que ya tienen el Modo IA en la app de Google; aunque como es lo habitual, el nuevo botón puede tardar un poco en aparecer para todos los usuarios.

Al mismo tiempo, la compañía ha actualizado Search Live para que empiece a usar el nuevo modelo Gemini 3.1 Flash, que trae conversaciones más naturales además de una experiencia más rápida y fiable, según la compañía.