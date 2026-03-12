Es oficial: los mensajes que borras en tu móvil se pueden seguir leyendo, ahora habrá que hacer esto para eliminarlos

Aunque la mayoría de los españoles haya dado el salto a WhatsApp y otras apps de mensajería, los mensajes tradicionales siguen siendo importantes, y el principal método de comunicación tanto de personas corrientes como de empresas.

Sin embargo, eso también significa que podemos agobiarnos mucho con la gran cantidad de mensajes que tenemos en la memoria del smartphone, ya sean mensajes importantes o simple 'spam'.

Hasta ahora, la solución ha sido sencilla: borrar los mensajes. Este proceso es rápido y directo, pero va a cambiar completamente en una futura actualización que ya se encuentra en estado beta y que algunos usuarios ya han podido probar.

Esta actualización de Mensajes de Google (Google Messages) introduce una papelera, un concepto que conoce todo el mundo y que está presente en apps de correo electrónico o mensajería instantánea, pero que hasta ahora no estaba presente en los mensajes de texto.

Los usuarios que han instalado esta actualización ya no pueden borrar mensajes directamente. Ahora, cuando intentan borrar un mensaje aparece un menú emergente que pregunta si queremos enviar el chat a la papelera.

Un detalle muy importante que debemos recordar con esta nueva papelera es que los mensajes ya no se borran directamente, sino que se quedan en la memoria del dispositivo y pueden ser recuperados posteriormente.

Nueva papelera en Mensajes de Google 9to5Google

Los chats y mensajes enviados a la papelera siguen ocupando espacio de almacenamiento y siguen estando disponibles en una nueva sección de "Papelera", accesible cuando pulsamos en nuestra foto de perfil en la esquina superior derecha.

En esta sección de Papelera aparecerán los mensajes que hemos borrado, y podremos leerlos otra vez o bien restaurarlos, en cuyo caso se mueven a la página de mensajes recibidos junto con el resto.

Otra opción consiste en borrar los mensajes de la Papelera, que en ese caso sí serán eliminados para siempre y no podrán ser recuperados tan fácilmente.

Por lo tanto, si hemos recibido un mensaje al móvil que queremos borrar permanentemente, ahora tenemos que dar dos pasos: primero tenemos que enviarlo a la Papelera, y entonces borrarlo completamente.

Nueva papelera de Mensajes de Google 9to5Google

Visto por el lado bueno, eso también significa que si nos equivocamos y mandamos un mensaje a la Papelera, podemos recuperarlo inmediatamente y no lo perdemos para siempre como ocurre en la versión actual de la app.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle importante: los mensajes de la Papelera se borran automáticamente después de 30 días, por lo que si nos olvidamos y dejamos pasar un mes, los perderemos para siempre.

Por el momento, Google no ha anunciado esta funcionalidad, porque se encuentra aún en pruebas; de hecho, muy poca gente tiene acceso a la versión beta 20260306_02_RC00 que activa la Papelera, por lo que se espera que no esté disponible para todo el mundo al menos hasta dentro de unos meses.