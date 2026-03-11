Si tu hijo tiene un móvil con WhatsApp, esto lo va a cambiar todo: las cuentas administradas por padres llegan a España

Siendo la app de mensajería instantánea más popular en España, WhatsApp tiene usuarios de todos los rangos de edad, incluyendo menores; ahora, los padres y tutores tienen la oportunidad de proteger y controlar el uso de WhatsApp.

Meta ha anunciado hoy el lanzamiento de las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor; son un nuevo tipo de cuenta diseñada para preadolescentes que incluye nuevos controles para limitar la experiencia.

Con una cuenta administrada, la cuenta principal podrá realizar cambios en la experiencia de mensajes y llamadas, llegando incluso a poder decidir quién podrá comunicarse con la cuenta y los grupos a los que se podrá unir.

Para crear una cuenta administrada, el padre o tutor necesita acceso al móvil que compró para el menor y ponerlo al lado de su propio smartphone; el proceso unirá la cuenta del padre o tutor con la cuenta del menor de edad.

Una vez unidas, la cuenta principal podrá controlar la cuenta administrada con los nuevos controles parentales, que incluyen la capacidad de limitar los mensajes y las llamadas a unos contactos específicos en los que confiemos, así como limitar los grupos a los que el menor se puede unir.

Cada vez que alguien intente contactar con el menor a través de WhatsApp, la cuenta principal recibirá una solicitud que podrá revisar y aprobar; y por supuesto, podrá ajustar la privacidad de la cuenta para hacerla visible a otros usuarios.

Cuentas de WhatsApp para menores administradas por padres Meta

En caso de que un usuario que no está guardado en los contactos intente hablar con el menor, WhatsApp primero consultará con el padre si quiere bloquearlo o incluso denunciarlo ante la compañía por posible acoso.

Una tarjeta de contexto mostrará quién está intentando contactar, qué grupos tiene en común con el hijo y el país desde el que se conecta. Además, todas las imágenes enviadas por contactos desconocidos se muestran borrosas por defecto, y los enlaces están deshabilitados.

Todos estos controles están protegidos con un PIN de padres en el dispositivo administrado, para garantizar que sólo ellos pueden acceder a los ajustes de privacidad y cambiarlos según consideren lo correcto.

Sin embargo, hay un aspecto en el que los padres no tienen control. WhatsApp ha garantizado que las conversaciones siguen siendo privadas y protegidas con cifrado de extremo a extremo.

Por lo tanto, los padres no pueden leer los mensajes desde su cuenta ni saber de lo que está hablando el menor con los contactos aprobados, algo que la compañía considera muy importante.

Por último, antes de que el menor alcance la edad para tener una cuenta normal de WhatsApp, los padres recibirán una notificación con un aviso, y podrán retrasar el cambio hasta 12 meses después.