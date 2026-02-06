Qué es Anki, la app gratuita con la que Rosa Rodríguez ha estudiado para ganar el bote de 2,7 millones en Pasapalabra

Rosa Rodríguez se ha convertido en otra de las ganadoras de Pasapalabra al llevarse 2.716.000 euros al bolsillo. La argentina de origen gallego es la ganadora con el bote más alto del concurso de Antena 3 y ha dado a conocer su secreto, la app Anki.

Según cuenta El Correo, Rosa Rodríguez se pasaba 14 horas diarias con la app Anki para memorizar todo tipo de términos y organizar el temario que iba preparando.

Esta app se centra en la memorización a largo plazo, y en sí misma es una versión moderna de las clásicas tarjetas de estudio, o llamadas también como flashcards.

De hecho, NotebookLM, una de las herramientas IA más populares, también ofrece esta experiencia para estudiar sobre cualquier tema que queramos.

Anki se basa en el uso de dos conceptos clave de la psicología del aprendizaje para que el usuario o estudiante pueda prepararse para cualquier materia.

La app Anki en Android

El primero es la "Repetición Espaciada" y que se basa en el uso de un algoritmo que predice cuando estamos a punto de olvidar una información.

Si acertamos una tarjeta, Anki esperará más tiempo antes de mostrarla de nuevo. Pueden pasar de días a semanas o meses.

Si fallamos, Anki lo que hará es mostrarla muy pronto (en unos minutos) y así repetirá este proceso basado en un algoritmo para mejorar el estudio de cualquier tema.

El segundo concepto clave de la app que ha hecho ganar 2,7 millones de euros a Rosa Rodríguez en Pasapalabra es el "Recuerdo Activo". En vez de leer pasivamente un libro, Anki nos obliga a esforzarnos para buscar la respuesta en nuestro cerebro antes de darle la vuelta a la tarjeta.

Este esfuerzo mental está dedicado al fortalecimiento de las conexiones neuronales de nuestro cerebro.

Cómo funciona Anki

Anki nos permite crear una tarjeta o descargar un mazo hecho por otros usuarios. Su funcionamiento es muy simple: vemos la cara A de la tarjeta y pensamos la respuesta.

La tarjeta revelada tras conocer su respuesta

Pulsamos sobre "Mostrar respuesta" y a continuación tenemos que calificar cómo lo hemos hecho.

Permite elegir entre Otra vez (no sabíamos la respuesta), Difícil (la sabías pero nos costó), Bien (la sabías normal, pero aumentó el tiempo de respuesta) y Fácil (la sabíamos al instante).

Lo mejor de todo es que Anki no solo funciona con texto, sino que permite añadir imágenes, grabaciones de audio, vídeos e incluso notaciones científicas (LaTeX).

El aprendizaje de idiomas, sobre todo para la pronunciación, se convierte en algo más sencillo cuando podemos estudiar con otro tipo de tarjetas que no son solo texto.

Cómo usamos Anki en nuestro móvil

La descarga de la app está disponible desde su web tanto en Android como en iOS, al igual que en Windows, macOS y Linux. Lo único que la versión más completa es la de ordenadores.

Una vez descargada, la iniciamos en el móvil y con una interfaz sencilla pasamos a la pantalla de inicio en la que aparece un botón en la parte inferior.

La pantalla de inicio de la app Anki con varios mazos

Este nos sirve para obtener mazos compartidos, crear mazo, crear uno filtrado y añadir. Lo que recomendamos es pasar a los compartidos, ya que Anki cuenta con una masiva biblioteca de todo tipo de temas y en distintos idiomas.

Es importante crear una cuenta para sincronizar todos los mazos que descarguemos. De esta manera, podremos pasar de la app del móvil a la versión para Windows o el resto de sistemas.

Gracias a su comunidad enorme que comparte los mazos gratis, podemos encontrar desde "Los 4000 verbos más comunes en inglés" a "Capitales del mundo" listos para usar.

Estos son algunos de los mejores mazos que podemos descargar gratuitamente: