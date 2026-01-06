El método ideal para tener café perfecto en tu mesa: una app del móvil que define tus gustos

Hace ya tiempo que muchos en España han abrazado el café de calidad. Atrás quedaron las cápsulas y los métodos simplones; las cafeteras del momento buscan integrarse en nuestras cocinas ofreciendo el mejor café posible.

Existe una solución que va más allá y que pretende hacer las delicias de los más amantes del café: 'Your Coffee Taste' (El sabor de tu café, por su traducción al español) que combina una aplicación con muestras de café y un toque de IA.

La campaña de Kickstarter promete al usuario poder configurar su sabor preferido de café usando una serie de preguntas y respuestas y unos kits de muestra de café, con el objetivo de tener el acabado perfecto para cada persona de forma individual.

El sabor único de tu café

Todo comienza con un conjunto de kits que la propia campaña define como "kits Taste Wave". Son muestras que contienen dos cafés "aromáticamente distintos" y una app que la persona debe descargar a la hora de utilizarlos.

Esta es, dice la campaña, la base de la degustación personal necesaria para llevar a cabo la prueba. Se produce una suerte de cata, guiada por la aplicación en una serie de preguntas concretas que nos ayudarán a definir nuestro sabor de café.

'Your Coffee Taste'. Your Coffee Taste Omicrono

La aplicación, potenciada con inteligencia artificial, busca precisamente definir un perfil de gusto personal claro creado a partir de las impresiones del propio usuario. Entra en juego la IA y la comunidad que conforma 'Your Coffee Taste'.

Luego, se realiza un tostado expreso del café para amoldarlo a los gustos y necesidades del usuario con sucesivas muestras. Con el envío siendo completamente gratis y bajo un modelo de suscripción, será posible pedir más muestras.

El objetivo es refinar, poco a poco, el sabor idóneo de café para llegar al que el usuario quiere y así, al menos en teoría, tener el café perfecto. La app es básicamente la piedra angular de este procedimiento, así como sus algoritmos.

'Your Coffee Taste' integra unos algoritmos especiales diseñados y programados por los responsables de la campaña en un sistema patentado, que "aprende de tu retroalimentación sensorial para calcular combinaciones de sabores con mayor precisión".

'Your Coffee Taste'. Your Coffee Taste Omicrono

Respecto al propio café, 'Your Coffee Taste' promete tostar el café fresco al momento de pedirlo. Es decir, que no almacenan café tostado de ninguna forma, sino que se valen de perfiles de tueste específicos para cada grano en la producción.

Solo se tuesta el café una vez se pide la siguiente muestra, lo que mantiene sus propiedades casi intactas. Usan para ello granos de café verde de alta calidad, tostándolos con energía solar y un "enfoque climáticamente neutro".

En Kickstarter, el proyecto sigue en proceso de financiación. Se espera que si se comercializa, las primeras muestras lleguen en mayo de 2026. La primera muestra, de 500 gramos de café de especialidad y con la app incluida nos costará 20 euros.