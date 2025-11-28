Google bloquea la mejor alternativa a YouTube para Android TV, pero tiene más sentido del que parece

YouTube se ha convertido en todo un fenómeno audiovisual, capaz de competir incluso con los canales de televisión tradicionales, incluso en España.

De hecho, su uso en televisores se ha disparado, y ya no es sólo una aplicación que se use en móviles y en tablets. Muchos usuarios consumen contenido de la plataforma incluso por encima de otros servicios como Netflix.

Esto ha hecho que se dispare el uso también de aplicaciones alternativas, que ofrecen funciones que la app oficial no tiene. Una de las más conocidas es SmartTube, una aplicación gratuita.

Esta aplicación ha sido bloqueada por Google por un motivo serio: se han comprometido las credenciales de su desarrollador. Así, dado que por posibles fallos de seguridad se podrían ver comprometidos ciertos dispositivos, la ha bloqueado en varios dispositivos con Android TV y se ha eliminado remotamente.

El propio desarrollador ha comunicado en la web de GitHub del proyecto el suceso, y ha confirmado que dejará de trabajar con esa firma, empezando a usar una diferente, por motivos de seguridad.

Interfaz de SmartTube

Según indica, su "firma digital ha sido expuesta. Esta firma protege la aplicación de actualizaciones falsas y maliciosas, por lo que existe el riesgo de que alguien intente publicar versiones falsificadas con mi nombre."

Así pues, para "eliminar por completo cualquier amenaza, he decidido dejar de usar la firma actual y usar una nueva. Por ello, el identificador de la aplicación también cambiará. No es necesario eliminar la aplicación anterior (pero ya no recibirá actualizaciones); la nueva se instalará como una aplicación independiente y deberá configurarse de nuevo."

Esto implica que la aplicación de SmartTube actual dejará de actualizarse, pero lanzará otra que la sustituirá, aunque eso implique que los usuarios deberán configurarla desde cero de nuevo, por lo que ha pedido disculpas.

Pese a que es posible usarla si se desactivan funciones de seguridad como Play Protect, es mejor esperar a que el desarrollador lance una nueva versión con la firma actualizada, para evitar problemas.

Reproductor SmartTubeNext El Androide Libre

Dado que es una app que se actualizaba varias veces a la semana, no parece que los usuarios vayan a tener que esperar mucho tiempo.

Mientras, tanto si se ha borrado la aplicación como si no, siempre se puede usar la aplicación oficial de YouTube, aunque tenga muchas menos funciones y sea menos configurable.