WhatsApp reinventa su función original, que ya está disponible en España para todo el mundo

En España, donde la comunicación diaria depende casi intrínsecamente de la aplicación de mensajería de Meta, la noticia de que WhatsApp ha actualizado alguna función siempre es importante.

En concreto la última novedad es la reintroducción de una característica antigua, mejorando la misma. Se trata de "Info" (conocida en inglés como "About").

Esta actualización no es simplemente un ajuste técnico, sino una vuelta a los orígenes de la plataforma, diseñada para aquellos momentos en los que no queremos enviar una foto o un vídeo pero sí comunicar algo.

La aplicación ha escuchado a algunos de sus usuarios, quienes echaban de menos una forma rápida de indicar su disponibilidad sin la presión de crear contenido para los Estados.

Para los usuarios más veteranos, aquellos que descargaron la aplicación en sus inicios, esta función resultará familiar.

Nueva sección de Info El Androide Libre

Antes de que WhatsApp fuera el gigante de la mensajería instantánea privada y segura que conocemos hoy, su propósito original era precisamente ese: indicar el estado del usuario.

"En el gimnasio", "Batería baja" o "Solo llamadas de urgencia" eran frases comunes que definían nuestra presencia digital.

Sección Info de WhatsApp El Androide Libre

Con el tiempo, esta función quedó relegada a un segundo plano, escondida en los menús de configuración del perfil, mientras que los "Estados" efímeros (similares a las historias de Instagram) tomaban el protagonismo.

Ahora, la compañía ha decidido rescatar esa esencia pero con una interfaz modernizada. La nueva versión de Info no está oculta; se ha diseñado para ser más visible, oportuna y fácil de gestionar.

Se trata de recuperar la simplicidad de comunicar qué estamos haciendo en nuestra vida con una frase corta y un emoji, facilitando el contexto antes de iniciar una conversación.

La renovación de esta herramienta trae consigo características que la diferencian tanto de la antigua Info estática como de los actuales Estados multimedia. Según lo anunciado en el blog oficial de la compañía, estas son las mejoras clave:

Mayor visibilidad: Ahora, el mensaje de Info aparecerá en la parte superior de los chats individuales y en el perfil del usuario.

Ahora, el mensaje de Info aparecerá en la parte superior de los chats individuales y en el perfil del usuario. Interacción directa: Los contactos podrán responder directamente a tu actualización de Info tocando sobre ella dentro del chat.

Los contactos podrán responder directamente a tu actualización de Info tocando sobre ella dentro del chat. Naturaleza efímera pero flexible: Por defecto, la actualización de Info expirará después de 24 horas, similar a las historias. Sin embargo, WhatsApp permite ajustar este temporizador para que desaparezca más rápido o se mantenga por más tiempo.

Por defecto, la actualización de Info expirará después de 24 horas, similar a las historias. Sin embargo, WhatsApp permite ajustar este temporizador para que desaparezca más rápido o se mantenga por más tiempo. Control de privacidad: Al igual que con otras funciones, el usuario tiene el control total sobre quién puede ver su Info, pudiendo elegir entre compartirla con todos los contactos o restringirla a través de la configuración de privacidad.

Vivimos en una era de saturación visual. A veces, estamos libres un minuto y ocupados al siguiente, y no siempre queremos subir una foto para demostrarlo.

Esta herramienta cubre ese hueco comunicativo, permitiendo explicar por qué no puedes hablar o, por el contrario, sobre qué tema te gustaría conversar, utilizando solo texto.

Nueva sección de Info El Androide Libre

La actualización ha comenzado su despliegue para usuarios móviles esta misma semana. Para configurarlo, simplemente habrá que acudir a la configuración y seleccionar la opción para definir el nuevo estado de Info.