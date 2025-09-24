Disney+ vuelve a subir precios: primero en Estados Unidos pero no en España por el momento

Hace no muchos años Disney+ llegó a España para intentar pelear con plataformas más consolidadas como Netflix. La apuesta de la compañía se centraba en sus potentes sagas y en un precio más comedido que la competencia.

El contenido original de la compañía era una de sus grandes bazas, así como propuestas como Bluey, todo un éxito entre los más pequeños.

Pero generar contenido es caro, y Disney+ aún no es rentable, por lo que hemos visto cómo iba subiendo de precio poco a poco.

El último salto lo vimos, en España, en octubre del año pasado, tras la subida pocos meses antes en Estados Unidos. Y parece que en 2025 se repite el movimiento.

La compañía ha confirmado un incremento de la cuota mensual en su país natal, Los nuevos precios entrarán en vigor el 21 de octubre.

El plan individual con anuncios aumentará 2 dólares al mes, quedando en 11.99 dólares, mientras que el plan Disney Plus Premium sin anuncios aumentará 3 dólares, hasta los 18.99 dólares.

Incluso la suscripción anual aumentará, nada menos que 30 dólares, para alcanzar unos nada desdeñables 189.99 dólares al año. No son subidas precisamente menores.

Con esta subida, el plan individual ha duplicado su coste mensual desde su lanzamiento en 2019, y nada parece indicar que no vayamos a tener nuevas subidas prácticamente cada año.

En España por ahora no hay cambios en las tarifas, pero es de suponer que antes de que acabe el año también veamos modificaciones al alza de la mayoría de planes, si no de todos.

Se especulaba con que la vuelta de Jimmy Kimmel tras la censura por parte de la cadena ante las presiones de la administración Trump podría tener que ver con este aumento de precios.

Disney se ha enfrentado a una marea de bajas, y a una crisis de imagen, por culpa de su decisión de cancelar el programa del cómico, y tener que lidiar con eso a la vez que subía precios no parecía la mejor idea.

Pese a la vuelta del popular presentador, está por ver que la continuada subida de precios no lleven a más usuarios a darse de baja y a recurrir a métodos ilegales para seguir consumiendo el contenido de la plataforma.

Cada vez son más los hogares que se plantean darse de baja de una o varias suscripciones porque no dejan de subir y los sueldos no acompañan.