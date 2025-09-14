Adiós a no encontrar nada en WhatsApp: así puedes guardar mensajes y archivos para tenerlos siempre a mano

El uso de WhatsApp en España es masivo. Es una de las apps más usadas, si no la que más, y ya no se limita sólo a un uso de ocio, sino también laboral y estudiantil.

WhatsApp se ha convertido en esa aplicación de comunicación omnipresente, y ya la usamos tanto para hablar con amigos como para el trabajo o incluso comunicarnos con empresas.

Dado que ese uso es cada vez mayor, también lo es el número de chats que abrimos y de mensajes que enviamos o recibimos. Y encontrar uno concreto es complicado.

Antes podía dar algo más igual, porque las conversaciones que teníamos eran más casuales y rara vez necesitábamos encontrar una conversación concreta o un mensaje específico.

Pero ahora es común recibir información importante de una gestión con una empresa que te presta un suministro, una búsqueda de trabajo que requiere el envío o la recepción de un archivo concreto...

Para tener localizados estos elementos podemos usar la opción de Favoritos de WhatsApp, que no mucha gente conoce pero que ya lleva un tiempo con nosotros.

Para ello solo hemos de seleccionar el mensaje que queremos tener localizado, y pulsar en el icono de la estrella que aparece en la parte superior de la aplicación cuando lo seleccionamos.

Mensajes destacados El Androide Libre

Con esto se marcará el mensaje con ese mismo icono, el de la estrella, en la parte inferior del mismo, justo al lado de la hora del envío.

Eso nos confirma que es uno de los mensajes favoritos. Y ahora sólo hemos de irnos a la zona donde se almacenan todos estos mensajes.

Para eso hemos de irnos a la interfaz principal de la aplicación, en la lista de chats, y pulsar en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha.

Ahí aparecerá la sección Destacados, y si pulsamos veremos una lista con todos los mensajes que hayamos fijado con el icono de la estrella.

Aparecerán por orden cronológico, e indicarán no sólo la hora y el día en que se enviaron o recibieron, sino también si los enviamos nosotros o la persona que nos lo envió.

Y si queremos ir a la parte de la conversación en la que estaban, sólo hay que pulsar encima del remitente de ese mensaje.

Por último, si queremos vaciar esta sección porque los mensajes que tenemos ya no son importantes, podemos hacerlo simplemente seleccionando la opción No destacar ninguno de la parte superior derecha.