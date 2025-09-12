Esta es la función secreta de Google Maps que casi nadie conoce: así puedes crear tus propios mapas colaborativos

Google Maps es una de las aplicaciones para móviles más valoradas de Google, tanto en Android como en iPhone, sobre todo en un país como España, donde el turismo y el ocio en exteriores es tan popular.

Se trata de una aplicación que nació como un navegador GPS pero que se ha convertido en una versión online del mundo real, con negocios, sitios de interés, rutas, etc.

Pero pese a ser tan famosa, hay una función que mucha gente no conoce, llamada Mis Mapas. Y es que sí, cualquier usuario de Google Maps puede crear sus propios mapas.

Esto permite no solo guardar elementos, algo que podemos hacer en las listas de nuestro perfil de Google en la propia app, sino también generar mapas con diferentes capas en los que organizar los sitios más habituales en nuestro día a día o planificar viajes a otros lugares.

Por supuesto, también podremos guardar rutas de un lugar a otro en el medio de transporte que más valoremos. Para usarlo simplemente hemos de ir al enlace de esta app web.

Capas y rutas

Una vez hayamos entrado en esta aplicación, que usa como base Google Maps, podremos crear varios mapas. Para ello solo hay que pulsar en la esquina superior izquierda, en el icono de los tres puntos.

Ahí podremos abrir un mapa, crear uno nuevo o editar el actual. Esto se puede hacer poniendo un nombre y una descripción.

Mapa de centros comrciales El Androide Libre

Todos los mapas que creemos se almacenarán en nuestra cuenta de Google Drive, por si queremos borrarlos más adelante.

La creación implica seleccionar nuevas capas, añadir elementos a las mismas en función del criterio que queramos y, si lo consideramos oportuno, también añadir rutas. Todo esto se hace en el menú de la esquina superior izquierda.

Personalizando iconos

Todos los lugares que agreguemos se pueden personalizar para localizar de manera más rápida de un vistazo. Por ejemplo, podemos cambiar el color y el icono del mismo.

Así, si estamos haciendo un mapa de lugares de restauración, podemos usar un icono para los restaurantes, y otro para los bares de copas.

Personalzación de iconos y tipos de mapas El Androide Libre

Del mismo modo, podemos usar los colores para establecer las horas a las que es más adecuado ir, con uno para los sitios para ir por la mañana, otros a mediodía y otros de noche.

El criterio de uso de los iconos y los colores es, por supuesto, completamente subjetivo y cada usuario puede usarlos como quiera, e incluso cambiarlos luego.

Áreas sombreadas

Otra función muy interesante de esta herramienta es la de poder dibujar líneas y cerrarlas para confirmar un área en concreto. Esta área se puede nombrar y colorear.

De esta manera, podemos tener a golpe de vista diferentes zonas de la ciudad acotadas y, además, medidas, tanto en hectáreas como en km cuadrados, algo muy conveniente.

Áreas coloreadas El Androide Libre

Para ello sólo hay que seleccionar la opción de Dibujar línea en el menú superior, bajo el cuadro de búsqueda, y seleccionar la opción Añadir línea o forma.

Cuando tengamos cerrada la forma podremos ponerle un nombre, cambiarle el color (aunque la transparencia del mismo es fija y no se puede modificar)...

Marcadores y distancias

Las últimas funciones disponibles son las de añadir marcadores, sitios que no aparezcan en la base de datos de Google Maps pero que sean relevantes para nosotros, y medir distancias.

Esta última herramienta es útil para confirmar cuán cerca o lejos están dos elementos del mapa. Se mide usando la opción de regla del menú de objetos bajo el cuadro de búsqueda.

Marcador de un cumpleaños El Androide Libre

Los marcadores, por su parte, también tienen su propio botón, al lado del de la regla, y permiten no sólo poner un nombre o una descripción, sino también añadir un icono y un color al mismo.

Pero lo mejor es que permiten subir fotos desde nuestra cuenta de Google Drive, para dar más información sobre un lugar en concreto, creando una ficha bastante completa.

Visualización del mapa

Por último, hay una opción de Vista previa que permite ver el mapa como lo verán las personas a las que se lo enviemos. Para ello seleccionamos la opción de ese nombre en el icono de los tres puntos de la esquina superior izquierda.

Aparecerá el mapa con una parte superior roja, con el nombre, y una serie de opciones en el menú, entre las que destacan: Ver el mapa en Google Earth, Imprimir mapa o copiarlo.

Mapa creado en My Maps El Androide Libre

De esta manera sabremos cómo verán nuestra creación las personas a las que se lo vamos a compartir. Y si queremos usarlo en una página web también podemos obtener un código de inserción.

La visualización en Google Earth puede mostrar la vista por satélite, aunque también es posible seleccionar esa visión desde el menú de la interfaz de la creación de mapas, además de poder elegir otras como Relieve, monocromático con ciudades, etc.

Compartiendo mapas

Lo mejor de la integración de estos mapas en Google Drive es que se pueden compartir como los documentos online de texto o las hojas de cálculo, por lo que es posible crear un mapa entre varias personas.

Para ello sólo hemos de irnos a nuestra carpeta de Drive, seleccionar el archivo y pulsar en la opción de compartir, seleccionando el correo de la cuenta de Gmail de nuestro colaborador.

Esta aplicación web sigue siendo tan potente como en su creación, hace más de una década, pero muchas personas aún desconocen que pueden crear sus propios mapas, algo muy conveniente en viajes de grupo o en proyectos personales.