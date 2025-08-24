La alternativa de Android que no utiliza Google y se centra en la privacidad: todo lo que debes saber de GrapheneOS

El software Android en España es un elemento que cambia mucho en función de la marca de móvil que se compre, puesto que cada fabricante suele emplear una capa de personalización diferente.

Esto hace que haya una gran cantidad de aproximaciones estéticas y funcionales al uso del smartphone, y es de lo mejor que tiene Android: su diversidad.

Cada usuario puede apostar por las marcas con las que más se identifique, o bien que ofrezcan las características que cada uno necesite.

Sin embargo, no hay que olvidar que Android es un sistema operativo de código abierto, y con cada versión, se publica el código fuente del sistema para que los desarrolladores puedan usarlo y modificarlo.

A pesar de esto, la versión del sistema que usan los fabricantes es la de Google, empleando el marco de servicios de la compañía estadounidense, los conocidos Servicios de Google Play, que suelen ser objeto de actualización en la tienda de apps frecuentemente.

Sin embargo, esta no es la única forma de disfrutar del sistema operativo, ya que hay alternativas de lo más interesantes. Una de ellas es HarmonyOS, la versión de software de Huawei que no depende de Google, y otra es GrapheneOS.

¿Qué es GrapheneOS?

Si bien Android cuenta con muchas virtudes, es cierto que hay ocasiones en las que los usuarios pueden desear algo más de privacidad.

En especial en estos tiempos en los que un gran número de servicios y plataformas inundan las pantallas del usuario con publicidad dirigida y basada en las cookies y las búsquedas anteriores.

Aquí es donde entra GrapheneOS, que, básicamente, es un sistema operativo que utiliza AOSP (Android Open Source Project) como base, y que está centrado en la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Nació en 2014, con el nombre de CopperheadOS, y desde entonces, han estado buscando crear la versión de Android lo más segura posible.

Los desarrolladores, según recogen en su propia web, se centran en la investigación y el desarrollo de nuevos mecanismos para proteger al usuario. Además, no solo mejoran la seguridad del sistema, sino también de las apps que se ejecutan, puesto que es compatible con las aplicaciones Android.

Este sistema cuenta incluso con sus propias apps preinstaladas para no depender de Google, como Vanadium, su propio navegador basado en Chromium y creado específicamente para GrapheneOS, o su visor de archivos PDF.

Lo que no hay en este sistema es rastro de Google, ya que no se encontrarán ni aplicaciones de la compañía ni ninguna versión de sus servicios, aunque, según recogen en su web, es posible instalarlos como una app más, sin privilegios especiales.

GrapheneOS en un móvil AndroidPolice

Se trata de una de las mejores opciones de software si lo que se busca es disfrutar de la mayor seguridad posible con el móvil, a costa, eso sí, de cierta versatilidad en cuanto al uso.

Hay que decir que no todos los móviles son compatibles, solo algunos modelos del Google Pixel, y la instalación se hace a cuenta y riesgo del usuario, puesto que invalida la garantía del fabricante.

Destaca sobre otras alternativas

Desde siempre, en Android han existido diferentes ROMs personalizadas. Estas son versiones del sistema operativo, modificadas por los usuarios de forma no oficial, y que en ocasiones incluían mejoras que no se podían usar en la versión oficial.

GrapheneOS se podría considerar una ROM, pero que lleva un paso más allá la seguridad de los móviles, y cuenta con unas características que hacen que no tenga igual en este sentido.

Una de ellas, por ejemplo, es su posibilidad de que el desbloqueo de pantalla se lleve a cabo doblemente.

Algo así como una identificación en dos pasos, donde será necesario poner la huella dactilar, pero también un código PIN, de manera que sea imposible que otra persona acceda al smartphone.

De la misma forma, también es posible programar un reinicio automático, que inicia una cuenta atrás cada vez que el dispositivo se bloquea, la cual no se para hasta que se vuelve a desbloquear la pantalla.

Así, el dispositivo se apagará y encenderá cada cierto tiempo si no se desbloquea, eliminando las tareas recientes y demás procesos.

Es posible establecer incluso un PIN de emergencia, el cual se podrá poner en la pantalla de bloqueo para que el dispositivo lleve a cabo un borrado completo de toda la información del dispositivo.

Además, se siguen pudiendo crear diferentes perfiles, pero el usuario principal tendrá más control sobre ellos, pudiendo impedir, por ejemplo, que los usuarios secundarios instalen apps.