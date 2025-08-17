Este es el ajuste que todo el mundo en España debería tener activado por defecto en su cuenta de WhatsApp

Que WhatsApp sea una aplicación tan usada en España hace que, de facto, se haya convertido en la forma habitual de compartir no sólo mensajes, sino también todo tipo de recuerdos en forma de fotografías y vídeos.

Es muy común que en los grupos, sean de amigos, familias o incluso laborales, se compartan las imágenes tomadas en las reuniones, con la pega de que, normalmente, la calidad de las mismas no es muy elevada.

WhatsApp lo sabe y por eso hace más de un año habilitó la opción de enviar el contenido multimedia en alta calidad, usando las siglas HD de High Definition.

Esta forma de envío es sencilla, y sólo hay que pulsar un icono que aparece en el menú de envío de cualquier archivo de este tipo, preguntando el sistema si queremos enviar por defecto ese contenido de esa manera, ya que ocupa más.

Lo que muchos no saben es que también es posible hacer que este ajuste esté activo por defecto, y todas las imágenes y vídeos se envíen en HD sin tener que pulsar ese botón en cada elemento compartido.

Para ello lo que hemos de hacer es irnos a los Ajustes de la aplicación de WhatsApp, y buscar la sección Almacenamiento y Datos. Y ahí seleccionamos la opción Calidad de carga de archivos multimedia.

De las dos opciones que tenemos hay que elegir la que no viene activa por defecto, la de Calidad HD. Se nos avisa de que el tamaño de las imágenes será mucho mayor, pero también la calidad.

De esta manera, podremos descargar las fotos de WhatsApp y almacenarlas en Google Fotos o la app de galería que usemos, dejando un elemento usable, no la versión muy comprimida que WhatsApp descarga por defecto.

Eso sí, esto podría ser un problema si compartimos muchas imágenes con personas que tienen ciertos problemas de espacio en su móvil, porque la memoria esté limitada o porque no sepan configurar bien las opciones.

En ese caso siempre podemos compartir manualmente la versión de menor calidad, aunque sea solo para que la vea, y no para guardarla, dado que la nitidez es extremadamente baja, al priorizar el espacio y la velocidad de envío.

Como alternativa siempre está el poder crear un álbum compartido de Google Fotos para eventos o para personas específicas, si bien eso lo que ocupa es espacio en nuestra cuenta de Google.