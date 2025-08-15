Si te vas de vacaciones a otra Comunidad Autónoma es buena idea llevar esta app

La digitalización de las administraciones públicas en España en los últimos años está siendo muy rápida. Pese a que podamos pensar lo contrario, España está avanzando más que muchos otros países desarrollados.

Un buen ejemplo de ello es Mi Carpeta Ciudadana, una aplicación que parece una navaja suiza por lo versátil que resulta y por la cantidad de opciones que tiene.

Una de las posibilidades de esta aplicación es tener el historial médico en el móvil, lo cual siempre es aconsejable, pero sobre todo cuando estamos lejos de nuestra ciudad.

Esto es así porque, al estar las competencias de sanidad transferidas a las Comunidades Autónomas, si estamos en una que no es la nuestra, es muy probable que no tengan acceso a nuestro historial médico, lo que puede ser un problema en algunos casos.

Por suerte, como la propia Ministra de Sanidad ha explicado en su perfil de la red social X que gracias a la aplicación Mi Carpeta Ciudadana, podemos llevar con nosotros ese historial médico. O al menos una versión resumida de él.

Se acabaron los problemas con tu historial al atenderte en otra CCAA. Para atenderte en cualquier comunidad, ya pueden acceder a tu historia clínica resumida del SNS. Consulta tu informe interoperable en Mi Carpeta Ciudadana, sin importar dónde se generó la información clínica. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 8, 2025

Para acceder a este documento, y poder mostrárselo a los médicos en caso de tener que ir en otra Comunidad Autónoma, hay que:

Abrir la app Mi Carpeta Ciudadana.

Ir a Salud y asuntos sociales.

Seleccionar Historial clínico del Sistema Nacional de Salud.

Elegir la forma de acceso.

Seleccionar la información que necesitamos.

Eso sí, es importante saber que, para este trámite concreto, necesitaremos tener la Cl@ve Permanente o el Certificado Digital, no siendo suficiente con tener la Cl@ve PIN. Es una de las pocas pegas que se le está poniendo a esta función.

Lo mejor es sacarse el certificado digital desde el móvil, de forma rápida y gratuita, como es posible desde hace ya muchos meses. Este certificado, además, servirá para otras tareas que se pueden realizar en el navegador web o en otras aplicaciones.

Se puede hacer directamente desde el móvil sin tener que ir a ninguna parte, pero sí que tendremos que tener en nuestro poder el PIN del DNI electrónico. Y si no es así deberemos ir a una comisaría a cambiarlo, aunque no hace falta coger cita previa ni nada parecido.