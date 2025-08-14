Una de las mejores apps de Google cambia para siempre: nuevas funciones y un diseño renovado por completo

Google, en materia de software móvil, no solo se encarga del desarrollo de Android cada año, sino que la compañía también cuenta con una serie de aplicaciones disponibles tanto en Android como en muchos casos en iOS.

En algunos casos se trata de algunas de las mejores aplicaciones en su campo, como por ejemplo Google Keep para las notas o Google Fotos para hacer copias de seguridad.

Es cierto que la compañía abandona algunos proyectos de vez en cuando, pero aun así también mantiene muchas plataformas disponibles para los usuarios.

Google Files es una de sus aplicaciones para Android más interesantes, puesto que ha sido una de las apps preinstaladas en muchos dispositivos que más ha tardado en llegar.

Esta respondió a la necesidad de un explorador de archivos libres y sin publicidad para Android, y se ha convertido en mucho más que eso.

Se trata de una aplicación que no solo permite acceder a las diferentes carpetas de la memoria interna del dispositivo, sino que también puede analizar las fotografías de la memoria interna para detectar duplicados o imágenes movidas que el usuario puede querer borrar.

Además, con una nueva actualización, la app también podría hacer algo que se lleva esperando mucho tiempo: abrir archivos de texto sin necesidad de recurrir a una aplicación externa.

No solo eso, sino que parece que Google ahora también está liberando un nuevo diseño para la aplicación que le daría un cambio de aires bastante interesante.

Estos cambios han sido detectados en la versión 1.8436.793259964 de la aplicación para Android por AndroidAuthority, y aplicaría Material 3 Expressive. Se trata de las nuevas líneas de diseño de Google que los usuarios empezaremos a ver más con Android 16.

Nuevo diseño de Google Files Android Authority

Hay varios cambios que se pueden apreciar en estas imágenes filtradas, como por ejemplo la nueva fuente de la aplicación y nuevos iconos para las carpetas, que ahora son algo más minimalistas.

También se encuentra la presencia de un botón flotante con el que se podrá acceder a la función de envío por Quick Share y otro para copiar un archivo que se haya seleccionado.

Por último, también se puede apreciar que la barra de progreso cuando se está llevando a cabo una tarea pasa a ser ondulada. Este llegará en los próximos días a los usuarios.