Adiós para siempre a las apps para aprender idiomas: el Traductor de Google te dejará practicar con lecciones diarias

Los smartphones en España tienen muchos usos, y este no solo se reduce a las redes sociales, las llamadas, el multimedia y las apps de mensajería, sino que es enormemente amplio.

Desde afinar instrumentos hasta obtener recomendaciones sobre el cuidado de las plantas de casa analizando una imagen, las posibilidades son inmensas.

El aprendizaje también es una tarea en la que los móviles tienen mucho que decir, y existen un gran número de aplicaciones que pueden servir para ello.

Una de las posibilidades más interesantes que ofrecen es la de aprender idiomas, y lo cierto es que bastante gente confía en este tipo de apps para ello.

Ahora, Google podría sumarse a esta categoría de aplicaciones, puesto que podría añadir algunas lecciones en la app de Traductor, una de las más versátiles de la compañía y que incluso puede funcionar sin conexión.

Hace meses también se descubrió una función con la que se podía obtener de Google más información sobre la traducción que había realizado.

Ahora, esto estaría dando paso a un pequeño apartado en la app en el que incluso se podrían practicar algunos idiomas.

Así lo ha reportado un usuario de Telegram, como recogen desde AndroidCentral, y un posterior desmontaje de la app por parte de Android Auhtority ha revelado que pronto, la app podría integrar un botón para ello.

Este apartado tendría actividades diarias e incluso contaría el número de palabras practicadas en cada día para que los usuarios pudieran ver la progresión de sus avances.

Además, la app recomendaría varios escenarios de uso, como por ejemplo, presentarse ante un compañero de clase, con palabras clave que podrían ser de utilidad en esta situación.

El logo de Gemini, la IA asistencial de la compañía, aparece también en esta sección, por lo que todo apunta a que sería una función impulsada por inteligencia artificial.

Esta nueva función podría llegar en algún momento en versión beta a algunos usuarios, y seguramente empezaría por una cantidad limitada de idiomas desde los que aprender para luego extenderse a más.