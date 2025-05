Este widget cambiará la forma de usar la IA de Google en cualquier móvil Android

Que Google está siendo uno de los protagonistas en la expansión de la inteligencia artificial, en múltiples mercados, entre ellos, España, no es ningún secreto. La empresa dirigida por Sundar Pichai hace ya tiempo que se considera como una compañía centrada principalmente en la inteligencia artificial y todos sus productos empiezan a orbitar alrededor de ella. Android no es una excepción.

Esto es algo que hemos visto con la inclusión de Gemini en muchos de sus servicios y aplicaciones, y ahora parece que va a llegar a otro nivel con la inclusión de un nuevo widgets vinculado a la aplicación de esta inteligencia artificial que nos permitirá utilizar sus principales funciones de manera rápida, sin tener que perder tiempo buscando la aplicación o seleccionando el menú correspondiente.

Este widget todavía no está plenamente operativo y solo le aparece a algunos usuarios. No obstante, en 9to5Google han conseguido activarlo y nos han mostrado cómo es. De hecho, nos han mostrado todas sus facetas, y no son pocas. El widget de esta aplicación es extremadamente configurable desde un tamaño de 1 × 1 en nuestro escritorio a uno de 5 × 3, ocupando gran parte de la pantalla y facilitando la pulsación de cada una de las opciones.

La idea de Google es que puedas acceder a todas las funciones principales de Gemini, sin necesidad de navegar por opciones dentro de la aplicación. De esta manera, tenemos la principal función que es el dictado de texto o la conversación con el chatbot. Pero también hay otras características muy útiles y que no son tan utilizadas.

Por ejemplo, hay un botón para adjuntar una imagen desde el cual podremos incluir cualquier fotografía y preguntarle a Gemini sobre ella. También tenemos otro botón que activará Gemini Live, el sistema de conversación en tiempo real que está disponible gratuitamente para todos los usuarios en España.

Los otros dos accesos directos son los de archivo y cámara, que nos permitirán subir elementos como archivos PDF o TXT, por una parte, y hacer fotografías desde la cámara de nuestro móvil para que nos pueda responder a cualquier duda que tengamos. Uno de los aspectos más llamativos de personalización está relacionado al tamaño y es que se adapta prácticamente a cualquiera de nuestras necesidades, desde tener un botón desde donde lanzar la aplicación a poder, incluso ver el nombre de cada una de las funciones si utilizamos más espacio. Habrá que esperar unas semanas para que esté disponible para todos los usuarios.