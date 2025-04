El gestor de contraseñas de Google es mi favorito: pero debería corregir estos cuatro fallos para ser perfecto

La seguridad en nuestras actividades online es una de las claves para no tener problemas. Aplicamos sistemas de identificación en el móvil, en el ordenador y en la tablet, pero también en la práctica totalidad de servicios que usamos en Internet, desde redes sociales hasta bancos y gestiones con empresas públicas, al menos en España, donde estamos más avanzados en este aspecto que la mayoría de países de nuestro entorno.

Pese a que en los últimos años hemos visto muchos intentos por parte de las empresas tecnológicas para dejar de usar contraseñas y empezar a usar otros métodos de seguridad, la realidad es que la inmensa mayoría de usuarios sigue usando combinaciones de letras y números junto con su correo electrónico o nick para entrar en los dispositivos físicos y servicios online. La cuestión es dónde se guardan esas contraseñas.

Lo recomendable es tener una contraseña diferente para cada servicio, que sea compleja y que jamás se repita. La realidad es que la mayoría de personas usan la misma para todo, lo que es un riesgo para la seguridad de sus datos. Es por eso que se inventaron los gestores de contraseñas, programas cuyo único propósito era almacenar nuestras contraseñas.

Hay múltiples gestores, algunos independientes y otros pertenecientes a empresas de primer nivel, como Apple o Microsoft. Google también tiene el suyo propio, uno integrado en su navegador web, que se usa por defecto también en Android y que incluso tiene su propio widget.

Esto hace que sea uno de los gestores de contraseñas más usados del mundo, si no el que más. Sin embargo, pese a tener una ingente cantidad de usuarios, tiene algunos fallos bastante importantes que Google por algún motivo no corrige.

No hay soporte para otros navegadores

Uno de los principales inconvenientes de este gestor de contraseñas es que no tiene una aplicación propia que sea inoperable en diferentes sistemas operativos. Ni siquiera tenemos soporte para otros navegadores diferentes del de Google. Esto limita su uso aunque está claro que Google no lo interpreta como algo a corregir, sino como una forma de hacer que sus usuarios se queden dentro de su ecosistema.

Esto nos obliga a utilizar Chrome en todos nuestros dispositivos o ir copiando y pegando las contraseñas desde el gestor de este navegador hasta otro que utilicemos que sea diferente como Safari o Firefox. Para los usuarios que siempre utilizan el navegador de Google esto no será un problema, pero para los que cambian entre sistemas operativos o navegadores sí.

Protección de contraseñas en Chrome

Además, como hemos dicho antes, tampoco dispone de una aplicación propia que podamos instalar de manera independiente desde la que utilizar las contraseñas. En el caso de que queramos usar este gestor, deberemos tener instalado Chrome en el dispositivo que sea, aunque no sea ese nuestro navegador web principal.

Sin autenticación de dos pasos

El segundo problema es incluso más importante. Uno de los motivos principales, si no el único, para utilizar un gestor de contraseñas es aumentar nuestra seguridad. Es muy extraño que el de Google no disponga de un sistema de doble autenticación que nos pida utilizar un código aleatorio o recibir un mensaje de texto si es que queremos cifrar una contraseña especialmente sensible.

Algunas alternativas a este gestor tienen la capacidad de generar y almacenar códigos de doble autenticación. Incluso la propia Google tiene una aplicación para ello llamada Google Authenticator, que podría bien estar integrada dentro de este sistema, aunque también se pueda instalar, como sucede actualmente, de forma independiente.

Compartir contraseñas

Otra función que se echa de menos, al menos por parte de los usuarios más intensivos, es el poder compartir ciertas contraseñas, de manera segura con algunos amigos o familiares. Esto es especialmente útil cuando compartimos cuentas de aplicaciones de streaming o de servicios que compartimos con otros.

Icono de Google sobre contraseñas aleatorias El Androide Libre

Lo ideal sería también permitir la visualización de este tipo de datos una sola vez, como pasa por ejemplo con los mensajes que caducan en aplicaciones como WhatsApp. Actualmente la única manera de compartir las contraseñas, copiándolas y pegándolas manualmente.

Contraseña maestra

Pero seguramente la mayor carencia de esta aplicación sea la ausencia de la posibilidad de poner una contraseña maestra. La idea de cualquier gestor de este tipo de datos es permitir tener una suerte de caja fuerte con una única combinación que solo sepamos nosotros. El gestor de contraseñas de Google es muy cómodo y está muy bien integrado tanto en ChromeOS como en Android, pero cualquiera que tenga acceso a nuestro navegador porque nos hayamos dejado el ordenador encendido o porque tenga acceso a nuestro móvil podría mirar directamente las contraseñas, yendo al apartado de los ajustes de Chrome.

Esto se podría solventar directamente pidiendo una contraseña maestra justo antes de entrar en esta sección. Solo tendríamos que memorizar una y estaríamos seguros de que el resto de las contraseñas estarían a buen recaudo y alejadas de ojos indiscretos.

Da la sensación de que Google creó este gestor casi como un complemento dentro de Chrome, y que luego lo fue integrando en otros productos como ChromeOS o Android. Pero siempre ha dado la sensación de que se trata de un producto diseñado para los usuarios más casuales y que deja fuera a los que necesitan una seguridad algo más elevada, sin tampoco buscar algo extraordinariamente seguro. Una lástima porque con pocos cambios podría ser el mejor gestor de contraseñas para recomendar al usuario medio.