La app de notas de Google, Keep, actualiza su diseño y cambia su botón más importante

Google Keep Dall-E

Google Keep es una de las aplicaciones que los móviles Android tienen instalada por defecto. Al igual que Gmail o Google Maps, mucha gente la usa en España porque se sincroniza con su cuenta y porque viene de serie, no teniendo que descargar ninguna app de la Play Store.

No es esta una aplicación de productividad avanzada, ni Google lo pretende. Tiene este programa, eso sí, suficientes características y funciones como para servir de app de toma de notas para la mayoría de usuarios. Y Google quiere que siga siendo así, motivo por el cual la sigue actualizando.

En las últimas versiones empezamos a ver cambios más o menos importantes. Para empezar, el botón con el símbolo + que hay en la esquina inferior derecha, el que crea una nota, ahora funciona de manera diferente.

Manuel Ramírez El Androide Libre [Google se adelanta a ChatGPT y estas dos funciones exclusivas de Gemini Live funcionarán en cualquier móvil Android]

Hasta ahora cuando lo pulsábamos se abría un menú para que eligiéramos el tipo de nota que queríamos crear: dibujo, texto, audio... Ahora esa pulsación sencilla lo que hará será crear una nota de texto e incluso abrirá el teclado de forma automática, para que podamos escribir justo tras pulsar dicho botón.

Para abrir el menú de opciones de notas lo que debemos hacer es mantener pulsado el botón, en vez de darle una sola pulsación. De esta forma sí que podremos optar entre crear una nota de texto o de otro tipo. Pero no es el único cambio. También hay modificaciones en el diseño.

Nuevo menú (superior) : Antiguo menú (inferior) Android Authority El Androide Libre

Como se aprecia en las imágenes de Android Authority, la barra de funciones que tenemos cuando estamos escribiendo en una nota ahora cambia. Los iconos son más redondeados y prominentes, quizás para llamar más la atención del usuario. También habrá cambios menores en la forma en la que se muestran las imágenes que añadamos, con bordes redondeados y cierto margen en los laterales.

No son estos cambios radicales en el uso de Keep, pero sí pequeñas modificaciones que se van acumulando haciendo que la experiencia de uso de esta aplicación sea mejor poco a poco. Google tiene en esta app uno de esos diamantes en bruto que muchos de sus usuarios no conocen y que muchos otros sólo usan para gestionar la lista de la compra desde el móvil o los altavoces inteligentes, usando Gemini o el asistente de Google.