La app de Samsung que no conoces y cambia a tu gusto el diseño de tu móvil: personaliza Android como nunca

No es extraño escuchar a algunos usuarios de iPhone decir que todos los Android son iguales, en parte por usar el mismo sistema operativo, y en parte porque se copian unos a otros. La realidad es que hay bastantes diferencias en cuanto a la aproximación de software que hacen algunas marcas, como es el caso de Samsung, que es una de las más importantes en España.

One UI se ha convertido por méritos propios en una de las interfaces más valoradas, tras recorrer un largo camino desde sus inicios, cuando se llamada Touchwiz. Una de las razones por las que se valora tanto es por su elevada capacidad de personalización, algo que se permite de serie como pasa en cualquier smartphone con este sistema operativo, pero se potencia con una de las mejores apps de este estilo que hay en Android: Good Lock.

Esta es una aplicación que está disponible en la Galaxy Store de la marca, su tienda de aplicaciones. Se puede instalar en todos los móviles de la empresa y, obviamente, es gratuita. Dentro de la misma se pueden descargar diferentes módulos, que permiten modificar diferentes partes del sistema. Uno de esos módulos es Theme Park, que nos deja cambiar la interfaz de One UI a unos niveles impresionantes.

Para empezar, lo que tenemos que hacer es descargar Good Lock y el módulo Theme Park. Cuando lo hayamos hecho hemos de crear un nuevo tema pulsando en el ciono con ese mismo texto, que se autogenerará en función del fondo de pantalla que queramos. Lo mejor es establecer uno desde esta misma aplicación y esperar a que genere el conjunto de colores y diseños.

Cuando se hace esto hemos de ir pulsando en la parte inferior para ir cambiando los colores de cada grupo de elementos. En fondos con pocos colores estos elementos pueden coincidir, pero en otros con muchos colores aparecerán tonos distintos. De cualquier forma, es posible modificarlos manualmente uno a uno. Con un poco de paciencia podemos ver cómo se adapta a nuestros gustos.

Diseño inicial El Androide Libre

En la parte superior hay un icono que amplía los diseños para verlos mejor, casi a pantalla completa, y otro que activa el modo noche, para ver cómo quedaría este tema cuando se cambien los colores en la pantalla. Esto es importante para no poner textos negros sobre fondo negro, por ejemplo. Además, hay un tercer botón que es el que permite guardar el tema, con un nombre concreto. De esta manera podemos crear diferentes temas e ir cambiando cuando queramos.

Tras crear nuestro tema hemos de ir a otra sección de Good Lock, llamada Iconos. Ahí hemos de cambiar el paquete de iconos con uno que hayamos descargardo de la Google Play Store o de la Galaxy Store de Samsung. Pueden ser iconos gratuitos o de pago, como prefiramos. Y si no queremos cambiar los iconos aún así podemos personalizar los existentes con diversas siluetas.

Theme Park El Androide Libre

Los packs de iconos tienen cientos de propuestas para las principales aplicaciones, pero Theme Park nos permite cambiar un icono en concreto si este, por ejemplo, no tiene un icono nuevo asignado. De esta manera, es posible personalizar todos los iconos de las apps que tengamos en nuestro móvil.

Por último, en la misma app de Theme Park, podemos personalizar el diseño del panel de control de volumen, que es el que aparece cuando pulsamos los botones laterales del teléfono, y cuando expandimos ese menú para controlar de forma pormenorizada los diferentes volúmenes del móvil.

Cambio de diseño del menú de volumen El Androide Libre

Pese a que Theme Park es la forma más sencilla de cambiar la estética del móvil, hay otros módulos dentro de Good Lock que pueden llevar esta idea más lejos. Uno es RegiStar, que permite ocultar elementos de la sección de Ajustes, reordenarlos, etc. El problema es que no permite cambiar los iconos o los colores de los mismos de esta sección, una de las pocas pegas que le podemos poner a esta aplicación. Si esto fuera posible ya habríamos cambiado toda la interfaz del móvil.

Por su parte, Keys Café nos deja modificar el teclado de serie de Samsung y cambiar casi el comportamiento de cada tecla. Esto hace que sea posible adaptarlo a nuestro uso concreto. Si las nuevas funciones de IA ya eran un motivo para usar este teclado, con esta opción más aún.

Diseño modificado El Androide Libre

Por último Home Up se ha actualizado recientemente y va a permite que podamos poner iconos en la parte del escritorio que queramos, sin tener que restringirnos a un rejilla, como es normal en Android desde que se creó hace casi dos décadas. También podremos personalizar la animación de cierre de una aplicación cuando volvamos al escritorio.

Este módulo incluso permite editar qué contactos queremos que aparezcan como sugerencias cuando se abra el panel de compartir de Samsung. Y no sólo eso, sino la app con la que queremos compartirlos. De esta manera, podemos optar por WhatsApp para algunos contactos, y por Telegram para otros, por ejemplo.

Un Samsung Galaxy S25 Ultra modificado Álvarez del Vayo El Androide Libre

Samsung se ha dado cuenta de que tiene en esta app una manera de contentar a los usuarios más avanzados, los tecnófilos, sin complejizar en exceso el uso de One UI de base. Por eso esta app no viene de serie. Pero el manejo y la instalación de módulos no es complicada para los que están acostumbrados a usar de manera avanzada sus móviles, y les da unas posibilidades que en otros fabricantes no existen.