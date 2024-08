Crea una lista de lugares en Google Maps y compártela con cualquier persona

En un país como España donde la cuota de penetración del smartphone es enorme y donde Android domina de forma clara sobre iOS, al menos por el momento, es normal que las aplicaciones de Google sean de las más usadas. Al venir preinstaladas en los móviles de Samsung, Xiaomi, OPPO o vivo, entre otros, servicios como Google Fotos o Gmail son muy utilizados.

Otro buen ejemplo es Google Maps, que de cara a las vacaciones ve cómo su uso aumenta, para calcular las rutas a los sitios a los que vamos, para ver las valoraciones de diferentes museos o restaurantes o para poder contactar con un local en concreto. Lo que mucha gente no sabe es que es posible usar esta aplicación como una suerte de lista de notas.

Obviamente no se pueden escribir notas como en Google Keep, pero sí que se pueden hacer listas de lugares en función del criterio que queramos. Es decir, podemos hacer una de los mejores restaurantes de una ciudad, otra de los monumentos más emblemáticos, etc. Y lo mejor de todo es que es posible hacer eso de forma pública y luego compartir la lista con quienes queramos.

Listas en Google Maps El Androide Libre

Para crear una lista de sitios en Google Maps solo hay que abrir la aplicación y pulsar en el icono central de la barra inferior, el que tiene como nombre Guardado. Ahí aparecen las listas que ya hayamos creado, si es que hay alguna, pero también se pueden crear otras nuevas pulsando en el botón con el texto "+ Nueva Lista".

Ahí se podrá poner un icono para la lista, un nombre y una descripción. Pero la parte más importante es que también se dará la oportunidad de que la lista no sea privada, y la podremos compartir con cualquier usuario de Google Maps. Al crear la lista y pulsar en el botón Guardar se nos pedirá al final que elijamos la persona con la que queremos compartirla.

Compartiendo una lista de Google Maps El Androide Libre

Para ello necesitaremos el correo electrónico de su cuenta de Google, la que usa para entrar en Google Maps. Cuando se comparta esa lista también aparecerá en el perfil de esa persona y podrá añadir sitios, lo que la hará el lugar perfecto para guardar los lugares a los que ir en un viaje, los sitios que quedan por conocer de una ciudad o simplemente las cafeterías preferidas de una pareja. Esto hará que siempre tengamos un sitio para buscar dónde ir cuando no se nos ocurra nada.