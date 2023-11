Estas son las mejores apps y juegos para Android del 2023 y que deberías descargar en tu móvil, según Google

Se acerca el último mes del año, y con él, los repasos a lo ocurrido en el 2023; es un buen momento para echar la vista atrás a todo lo ocurrido en el año, y a las compañías tecnológicas les encanta repasar los lanzamientos y logros obtenidos en los últimos doce meses. Hoy mismo hemos tenido el Spotify Wrapped 2023, y ahora le toca el turno a Google.

Como ya hizo en años anteriores, hoy Google ha presentado sus premios anuales a lo mejor del año lanzado en Google Play; esta es la plataforma que viene preinstalada por defecto en la inmensa mayoría de los móviles Android vendidos en España, así que es importante.

Como era de esperar, entre los ganadores nos encontramos apps muy populares, algunas de las más descargadas desde Google Play en los últimos meses; aunque hasta los usuarios más entusiastas se pueden encontrar con alguna sorpresa.

Las mejores apps para Android del 2023

De hecho, la mejor app para Android según Google puede ser una completa desconocida para la mayoría de los usuarios españoles. Se trata de Imprint: Learn Visually, una app educativa que pretende revolucionar la manera en la que aprendemos más sobre el mundo que nos rodea; su mayor baza son las lecciones de dos minutos o menos sobre temas como psicología, tecnología o finanzas.

En cambio, el mejor juego de Android del 2023 puede ser más reconocible: Honkai: Star Rail. Es el último título, por ahora, desarrollado por miHoYo, creadores de uno de los juegos para móvil más populares del planeta, Genshin Impact. Así que las expectativas estaban muy altas, pero todo indica que han conseguido cubrirlas gracias a unos gráficos espectaculares y una gran historia con multitud de personajes al estilo ‘anime’.

Además de los premios de Google, la compañía también ha publicado los premios elegidos por los usuarios. Y no debería sorprender que la mejor app del 2023 según los usuarios es ChatGPT, pese a que la app oficial del servicio basado en Inteligencia Artificial no fue liberada para todo el mundo hasta hace poco. Pero el 2023 ha sido el año en el que el usuario medio ha descubierto el potencial de la IA gracias a ChatGPT, así que es lógico que esta app haya ganado. Curiosamente, Google no cree que la app de ChatGPT sea tan buena, ya que sólo ha recibido una “mención honorable” en la categoría de mejor app de IA, que finalmente ha ganado Character AI: AI-Powered Chat.

Por otra parte, el mejor juego del año según los usuarios es Monopoly Go!, la última versión del famoso juego de mesa adaptado a los móviles. Este es de esos juegos que es mejor disfrutar con amigos y con la familia, así que no es de extrañar que esta versión con multijugador online haya tenido tanto éxito.

Una de las categorías de premios que Google ha fomentado más es la categoría de la mejor app “multi dispositivo”; es decir, una app que es imprescindible tanto en nuestro móvil como en nuestro PC, tablet y televisor inteligente. En esta ocasión, la app de Spotify ha sido la ganadora por sus funciones de control remoto y la posibilidad de seguir escuchando entre diferentes dispositivos, mientras que el juego OUTERPLANE – Strategy Anime ha ganado por estar adaptado a ordenadores y móviles plegables.

Otros ganadores llamativos son Paw Patrol Academy como mejor app para familias, la app oficial de Max como mejor app para Google TV, la app de Amazon Prime Video como mejor app para coches, y WhatsApp como mejor app para relojes.

