WhatsApp caída: la aplicación de mensajería no funciona en España

WhatsApp se ha caído. La popular aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook ha sufrido un corte en su actividad y parece no estar funcionando a usuarios en España.

Actualmente, si intentas enviar un mensaje por WhatsApp verás que se muestra el icono del reloj en la parte inferior derecha del mensaje, lo cual indica que los mensajes no se están enviando ni recibiendo, una situación que ahora mismo está afectando a un gran número de usuarios de la aplicación.

WhatsApp no funciona, el servicio se encuentra caído

Las caídas de WhatsApp no pasan inadvertidas para nadie, ya que la aplicación cuenta con un enorme número de usuarios alrededor del mundo, y ahora la plataforma habría vuelto a experimentar problemas en su servicio, dejando a millones de personas sin poder enviar ni recibir mensajes.

Por el momento no se sabe la causa de esta caída de WhatsApp, pero si intentas mandar un mensaje de cualquier tipo en la aplicación, verás que se muestra un pequeño icono de un reloj junto a los mensajes.

No te preocupes, no es que tu Android no muestre notificaciones, ni tampoco se debe al error de "Teléfono sin conexión" que se produce en WhatsApp de tanto en cuanto.

Este icono es el indicador de que estás intentando enviar un mensaje, y es el que sale cuando no tienes cobertura o cuando, a pesar de contar con conexión a internet, el mensaje no está pudiendo ser enviado.

Facebook e Instagram también parecen estar caídas

Por el momento son bastantes las personas afectadas por este error, y parece estar afectando también a Instagram y a Facebook, las otras multitudinarias redes sociales propiedad de Facebook, Inc.

En estas, al intentar abrir una página de perfil, buscar o incluso acceder a los nuevos mensajes directos, encontrarás una notificación de que no se puede acceder a las noticias.

En este caso, la caída no parece ser uno de los fallos más comunes de Facebook ni tampoco tener que ver con que tu móvil no se conecte al WiFi.

De momento solo queda esperar para ver cuándo se resuelve este problema y WhatsApp, Facebook e Instagram vuelven a funcionar en España.

