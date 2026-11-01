Las primeras gafas de Google son oficiales: las Xreal Aura tienen Android XR y pueden usar millones de apps

Cuando Android XR fue presentado el año pasado, lo hizo con la promesa de nuevas gafas inteligentes que iban a ser mucho más capaces que las alternativas ya presentes en el mercado. Y ahora, esa promesa puede haberse cumplido con las Xreal Aura.

Desarrolladas junto a Google y ejecutando el nuevo sistema Android XR, estas gafas de realidad extendida (XR) quieren cambiar la manera en la que trabajamos, consumimos contenido audiovisual e incluso cómo jugamos.

La clave se encuentra en que, en vez de intentar meter todo el hardware en las propias gafas, Xreal ha optado por una arquitectura dividida en la que el procesamiento pesado y la batería se trasladan a un dispositivo externo conectado por cable, lo que ha permitido reducir el peso de las gafas a los 95 gramos.

De esta manera, no tenemos que hacer los sacrificios habituales de llevar unas gafas pesadas durante varias horas en la cabeza, ni reducir las capacidades del dispositivo; aunque eso significa que tendremos que aguantar un cable hasta el módulo externo, que se puede llevar en el bolsillo.

Eso hace evidente que estas no son unas gafas diseñadas para llevar por la calle o en fiestas; pero también que ofrecen muchas más posibilidades que las gafas de Meta o de otros rivales.

La integración de Android XR tiene buena parte de culpa del potencial de estas gafas. Al formar parte del ecosistema de Google, las Xreal Aura ofrecen acceso directo a millones de aplicaciones de Google Play, adaptadas a pantallas flotantes, además de 150 experiencias diseñadas para el formato espacial y la integración con Gemini.

Xreal Aura Xreal El Androide Libre

La IA comprende en tiempo real tanto lo que ocurre en las pantallas virtuales como lo que el usuario ve a través de las lentes en el mundo real, permitiendo interactuar mediante voz para gestionar ventanas, analizar el entorno o resolver dudas de forma contextual.

En comparación con otros visores y gafas inteligentes, las Xreal Aura son muy diferentes de modelos como las Apple Vision Pro o las Ray-Ban Meta, y ocupan un punto intermedio muy interesante.

Mientras que visores de gran tamaño como los de Apple optan por aislar al usuario tras pantallas con paso de vídeo con cámaras, Xreal usa lentes transparentes como las de unas gafas cualquiera para ver el entorno sin latencia.

Frente a las Ray-Ban Meta, las Aura son mucho más completas al ofrecer una interfaz gráfica con paneles de alta resolución en vez de depender únicamente de un micrófono y altavoces para la interacción. Eso también les permite ofrecer una función de espejo ('mirroring') conectando las gafas a un ordenador o consola por USB-C para ver la pantalla.

Xreal Aura Xreal El Androide Libre

Dichas pantallas son Sony Micro-OLED, con una resolución de 1920 x 1200 píxeles por ojo, un brillo pico de hasta 1.050 nits y una tasa de refresco de hasta 120 Hz; el campo de visión es de 70 grados.

El chip Xreal X1S reduce la latencia de seguimiento posicional a solo 3 ms, tiene dos cámaras de seguimiento de posición 6DoF, seguimiento de manos y un sistema de audio espacial desarrollado con Bose con una matriz de 4 micrófonos.

El módulo externo pesa 265 gramos e integra la plataforma Snapdragon Reality Elite de Qualcomm con una potencia de procesamiento de IA de 48 TOPS. La batería es de 4.455 mAh, y cuenta con un touchpad integrado para controlar la interfaz.

Las Xreal Aura ya se pueden reservar en algunos países, aunque su lanzamiento global aún no ha sido confirmado. La versión básica de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 1.279 dólares.