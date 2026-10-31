Google anuncia uno de los mayores cambios de la historia de Android: llegan las tiendas de apps no oficiales

La plataforma de Android está a las puertas de uno de los cambios más drásticos de su historia, especialmente en la manera en la que los usuarios pueden instalar nuevas apps en sus dispositivos.

Esta semana, Google ha abierto oficialmente las solicitudes para su nuevo programa Registered App Stores ("Tiendas de Apps Registradas"), una iniciativa que permite integrar tiendas alternativas dentro del propio sistema operativo, de la misma manera que la Google Play Store.

Casi todos los móviles Android vendidos en España vienen con la Play Store preinstalada por defecto, y es de donde la inmensa mayoría de los usuarios instala sus apps favoritas; sin embargo, Android siempre ha sido un sistema abierto, y existen otras tiendas alternativas.

Sin embargo, estas tiendas de terceros son poco conocidas, su instalación es más complicada y requiere descargar archivos de Internet, y no tienen acceso a las mismas capacidades que la tienda oficial de Google.

Como resultado de la derrota judicial de Google en la demanda antimonopolio de Epic Games, eso va a cambiar. Como parte de los cambios que Google ha adoptado para cumplir el fallo del juez, tendrá que abrir Android ofreciendo a las tiendas de terceros las mismas ventajas que la oficial.

Para el usuario medio de Android, esto supondrá que será más fácil que nunca instalar tiendas de apps no oficiales e instalar apps a través de sus servicios, incluso las que no se encuentran en la Play Store.

Las apps de tiendas no oficiales se podrán instalar con un solo toque, a través de una nueva sección en la tienda de Google, sin pantallas emergentes ni avisos de seguridad; el proceso será idéntico a instalar una nueva app.

Una vez instalada la nueva tienda, podremos instalar apps desde ahí sin dar pasos adicionales y las actualizaciones se realizarán en segundo plano y sin necesidad de hacer nada especial, como ya ocurre con la Play Store.

En definitiva, la experiencia será muy parecida a la de Play Store, reduciendo los obstáculos para instalar apps. Esto permitirá la aparición de nuevas tiendas, incluyendo la de la propia Epic Games, además de otras tiendas alternativas.

Sin embargo, el hecho de que no existan esos obstáculos supone que las tiendas que quieran aparecer en la Play Store tendrán que cumplir con un procedimiento muy estricto, dividido en cinco fases, antes de lograr la aprobación.

Google ha explicado que esto es necesario para evitar que estas tiendas sean usadas para distribuir apps inseguras o malware, y que tienen los mismos estándares de seguridad que la Play Store.

Por eso, los creadores que quieran que su tienda sea así de accesible primero tendrán que completar un formulario y una precalificación de Google para verificar la legitimidad de la compañía, además de abonar 10.000 dólares.

Una vez superada esta fase, las tiendas tendrán que pasar una evaluación técnica y de seguridad, compartiendo su catálogo de apps para que Google compruebe que no están permitiendo la instalación de malware. Sólo una vez completado este paso, la tienda será registrada.

El programa dará comienzo el 1 de diciembre fuera de Estados Unidos, pero solo los dispositivos con Android 17 QPR2 o superior podrán instalar estas nuevas tiendas.