El Walkman de Sony renace como la opción más premium para escuchar música en alta calidad con Android

Hoy en día, la inmensa mayoría de la gente usa su móvil para escuchar música, pero siendo sinceros, esa no es la mejor experiencia posible; a las limitaciones de la conexión inalámbrica hay que sumar que la mayoría de smartphones no cuenta con el hardware necesario para obtener el mejor sonido.

Ahora, la legendaria marca Walkman ha vuelto para solucionar esto. El nombre que en su día estaba asociado a la época dorada de los casettes ha sido recuperada en forma de reproductor de alta definición portátil, el Sony NW-WM1ZM3.

Tras ese nombre tan fácil de recordar (aunque también se conoce como ZM3) se encuentra uno de los dispositivos más avanzados y premium que hemos visto hasta la fecha, dirigido claramente al público audiófilo y más exigente que quiere dar un salto en su experiencia musical.

Para empezar, Sony claramente apunta al sector más 'premium' al usar un chasis mecanizado en cobre libre de oxígeno de un 99,99% de pureza y bañado en oro incluso en sus partes más pequeñas como los botones, lo que lo convierte en un accesorio de moda tanto como un reproductor.

Sin embargo, Sony afirma que esto es algo más que un simple recubrimiento decorativo, y que de hecho, el chasis contribuye a la mejora en el sonido; por ejemplo, los tornillos bañados en oro ofrecen una baja resistencia y ayudan a mantener una conexión a tierra estable entre las secciones del chasis.

En el interior también encontramos lujo diseñado para la mejora del sonido. El NW-WM1ZM3 incorpora el amplificador digital S-Master HX de Sony el motor DSD Remastering Engine, capaz de convertir archivos de audio digital o sonido en streaming a un stream DSD de 11,2 MHz para asemejar la reproducción analógica.

Sony NW-WM1ZM3 Sony El Androide Libre

Esto permite ofrecer un sonido más similar al de los vinilos de siempre, con una escena sonora más amplia, graves con mayor presencia y agudos ampliados sin asperezas. Hasta el jack de audio de 4,4 mm de salida balanceada tiene un cableado más grueso para reducir el ruido.

Por supuesto, la música en streaming no ofrece la mejor calidad posible; por eso, el ZM3 incluye 256 GB de almacenamiento dedicado, que puede ser ampliado con tarjetas microSD para meter nuestros archivos de música sin pérdida.

La batería alcanza las 33 horas de reproducción en archivos FLAC a 24 bit/96 kHz, lo que evita gastar la batería de nuestro smartphone si estamos todo el día escuchando música.

Sony NW-WM1ZM3 Sony El Androide Libre

Lo mejor de todo es que este sigue siendo un dispositivo Android, concretamente basado en Android 16, y eso, junto a la pantalla de 5,5 pulgadas abre la puerta a muchas posibilidades. Tenemos acceso a nuestras plataformas favoritas de streaming además de a aplicaciones dedicadas a la reproducción de música.

Pero este sigue siendo un reproductor centrado en disfrutar de la música, así que Sony ha configurado el sistema para que automáticamente silencie las notificaciones de las apps mientras se está reproduciendo sonido.

Esta experiencia no sale barata. El Sony NW-WM1ZM3 tiene un precio de 5.900 dólares, por determinar en euros, por lo que claramente está dirigido a un público más reducido que otras alternativas.