Samsung anuncia los móviles y tablets que recibirán el nuevo One UI 9: cuándo llegará Android 17 a tus dispositivos

El pasado mes de septiembre, Samsung lanzó oficialmente One UI 9, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 17, aunque inicialmente la actualización estaba disponible únicamente para los últimos modelos de la compañía.

En concreto, la primera remesa de dispositivos estuvo compuesta en su totalidad por la gama Galaxy S26, con el modelo básico, el Galaxy S26+ y el Galaxy S26 Ultra siendo los primeros en contar con el nuevo sistema, descontando los nuevos plegables que ya lo traían de serie.

One UI 9 es una evolución de One UI 8.5 con pequeñas pero notables novedades, como un rediseño del panel de control y una renovación de la app de configuración con nuevas secciones como la de control parental.

Después de que los primeros usuarios hayan recibido One UI 9, ahora Samsung ha anunciado que le toca el turno al resto; la división japonesa de la compañía ha publicado una lista completa de modelos que recibirán la actualización, y cuándo está prevista.

Debido a que Samsung lanza las actualizaciones de manera global, es de esperar que esas fechas y modelos sean las mismas que el lanzamiento en España de One UI 9, aunque como es lo habitual, cada actualización será lanzada de manera progresiva a lo largo de varios días.

La lista de dispositivos que recibirán la actualización a One UI 9 es la siguiente:

Galaxy S26 Ultra, S26+, S26 Mediados de octubre Galaxy S25 Ultra, S25 Finales de octubre Galaxy S24 Ultra, S24, S24 FE Finales de octubre Galaxy S23 Ultra Mediados de noviembre Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 Finales de octubre Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 Finales de octubre Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 Mediados de noviembre Galaxy A57 5G Finales de octubre Galaxy A36 5G, A25 5G Mediados de noviembre Galaxy Tab S11 Ultra, Tab S11 Principios de noviembre Galaxy Tab S10 Ultra, S10+, S10 FE+, S10 FE, S10 Lite Mediados de noviembre Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE Mediados de noviembre Galaxy Tab S6 Lite 2024 Finales de noviembre Galaxy Tab A11+ 5G, A11+, A11 Mediados de noviembre Galaxy Tab Active 5 Pro Mediados de noviembre

Por lo tanto, si tenemos alguno de estos modelos, en las próximas semanas podemos esperar que nos llegue una actualización OTA con una notificación para instalar la nueva versión del sistema, algo que requerirá un reinicio del dispositivo.

Por el momento, Samsung no ha confirmado si One UI 9 llegará a más modelos o si esta se trata de la lista completa, aunque eso depende en buena medida del soporte de cada uno.

Lo que sí está claro es que la compañía ya está trabajando en One UI 9.5, la nueva versión que será estrenada con los próximos Galaxy S27 y que se espera que traiga muchas más novedades respecto a la actual.

De hecho, las preparaciones para el programa beta de One UI 9.5 ya han dado comienzo y se espera que empiece a estar disponible más o menos al mismo tiempo que la actualización final de One UI 9.

Con One UI 9.5, los rumores indican que Samsung se centrará en mejorar la estética del sistema con nuevos iconos que se podrán adaptar de manera nativa al modo oscuro, nuevas animaciones y un ajuste en los efectos semitransparentes adoptados con One UI 8.5

De cara al futuro, One UI 9.5 puede ser una de las últimas versiones de la capa de personalización. Las filtraciones apuntan a que Samsung está trabajando en su propio sistema operativo, Galaxy OS, que seguirá estando basado en Android pero con más código propio para adaptar el sistema a la era de los agentes de IA.