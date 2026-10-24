El iPhone Duo ha cambiado el mercado de móviles: Samsung duplica las ventas del Galaxy Z Fold 8 en Europa

Esta semana finalmente se ha puesto a la venta el iPhone Duo, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. No en vano, se trata del primer móvil plegable de Apple, el dispositivo que marcará el camino del futuro de la compañía.

Sin embargo, eso no significa que sus rivales estén temblando de miedo. De hecho, este lanzamiento puede ser justo lo que necesitaba el sector de los plegables para dejar de ser un nicho pequeño y conquistar el mercado general.

Ya tenemos una prueba de esto. Samsung ha anunciado que las ventas de sus últimos móviles plegables, los Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra, se han incrementado en un 45% respecto al mismo periodo del año pasado con el Galaxy Z Fold 7.

La propia división inglesa de Samsung ha compartido un dato muy interesante: las búsquedas en Google de nuevos plegables se han incrementado un 260% en septiembre, alcanzando un increíble 460% en la semana del 6 al 12 de septiembre.

Teniendo en cuenta que el iPhone Duo se presentó el 9 de septiembre, el motivo de esta subida en el interés por móviles plegables es obvio: mucha gente se ha dado cuenta por primera vez de que este formato puede ser justo lo que necesitaba.

Esto refleja el gran papel que Apple aún tiene en el mercado. Para muchos consumidores, algo no existe hasta que lo saca Apple, y esto ha ocurrido en varias ocasiones; pero lejos de ser algo malo para los competidores, el caso del iPhone Duo demuestra que se pueden beneficiar.

Samsung lleva ya casi una década trabajando con pantallas flexibles y más de siete años lanzando dispositivos plegables; no es nada nuevo para alguien que lea EL ESPAÑOL ni que esté al tanto de las novedades del sector tecnológico.

Samsung Galaxy Fold 8 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Pero hasta ahora, ningún fabricante ha conseguido hacer de los plegables algo popular, algo para el usuario medio que no está pendiente de los últimos lanzamientos. En el caso de Samsung, cada generación los modelos Flip han sido los que más éxito han tenido hasta ahora, pero siempre por detrás de los Galaxy S tradicionales.

Ahora, Apple ha abierto los ojos de mucha gente, que de repente ha descubierto las posibilidades que ofrece un plegable de tipo libro, con una pantalla interior tan grande como la de una tablet pequeña, ideal para multitarea con varias apps abiertas al mismo tiempo y para ver vídeos y películas en cualquier parte.

Y Samsung merece elogios por haberse dado cuenta de lo que iba a pasar antes de que Apple moviese ficha. El lanzamiento del Galaxy Z Fold 8 ha sido una jugada maestra, al adoptar un formato más ancho que sus predecesores y similar al iPhone Duo.

Es como si Samsung hubiera dicho a los consumidores: "¿Os gusta eso? Pues tengo lo mismo pero con Android"; y gracias a su experiencia en esta tecnología, los Galaxy Z Fold 8 son productos más completos, con un mejor soporte de apps y una mejor compresión de lo que son capaces de hacer.

Por supuesto, Apple es Apple, y ha llegado con novedades muy interesantes como la barra de botones en el lateral que seguramente será adaptada por otros fabricantes. Pero lo importante es que el móvil plegable ha dejado de ser una mera curiosidad para convertirse en un producto para las masas.