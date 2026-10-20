Adiós a compartir la cuenta de Spotify con el plan familiar: expulsión durante un año si no estás en la misma casa

El viejo truco de pagar un plan familiar entre todos para tener Spotify más barato tiene los días contados. La compañía se suma a otras referencias del sector del streaming como Netflix para asegurarse de que todos los usuarios pagan lo máximo posible.

Algunos usuarios del plan familiar están empezando a recibir un nuevo aviso a pantalla completa que les indica que tienen que verificar que realmente viven con el propietario del gestor de la cuenta familiar.

El proceso es más complicado de lo habitual, en un intento de evitar que simplemente el propietario acepte nuestra solicitud, e implica escanear un código QR con su teléfono móvil que es único para cada asociación.

En otras palabras, ambas personas tendrán que estar cerca para asociar una cuenta con la del propietario de un plan familiar de Spotify, para poder escanear el código y demostrar que realmente son de la misma "familia".

Spotify advierte que el código generado por la aplicación cambia cada pocos segundos, por lo que es mucho más difícil hacer una captura de pantalla y enviarla al propietario de la cuenta, como por ejemplo, a través de WhatsApp.

Una vez que la app solicita dar este paso, el usuario tiene siete días para completar la verificación con el código QR; y hay serias consecuencias para quienes no puedan demostrar que están cerca del propietario de la cuenta familiar.

Si no escaneamos el código y termina el plazo, no solo seremos expulsados del grupo familiar, sino que tendremos prohibido unirnos a otro plan familiar o Duo durante los siguientes 12 meses. Es decir, que no podremos intentar otra vez el 'truco'.

A partir de entonces, la única opción que tendremos es comprar un plan Premium por nuestra cuenta, lo que claramente es la intención de la compañía con este cambio: que los usuarios que están 'aprovechándose' del plan familiar pasen a pagar el precio completo.

En España, el precio de la suscripción Premium Familiar es de 20,99 euros al mes, y permite añadir 6 cuentas que pasarán a obtener las mismas ventajas de una cuenta Premium individual, como escuchar música sin anuncios y acceso a funciones avanzadas como el modo sin conexión.

Dividido entre las seis personas, eso significa que cada una estaría pagando apenas 3,50 euros por la experiencia Premium. Teniendo en cuenta que el plan Premium individual cuesta 11,99 euros al mes, ese es un gran descuento.

Así que no es de extrañar que mucha gente se haya unido para pagar un plan Premium Familiar entre todos, aunque realmente no sean familia; por ejemplo, entre amigos o incluso entre desconocidos a través de grupos de Telegram o WhatsApp.

Pero Spotify se ha dado cuenta de esta práctica, y pretende eliminarla de raíz. Por el momento, sólo unos pocos usuarios han recibido la notificación y la están compartiendo en plataformas como Reddit, pero la compañía ya ha actualizado las reglas del plan familiar en su página web oficial, por lo que es de esperar que se vaya expandiendo a todo el mundo a lo largo de las próximas semanas.