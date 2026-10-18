Xiaomi lanza su mejor pulsera hasta la fecha en España: Smart Band 10 Pro con batería de 21 días y compatible con iPhone

Xiaomi es una de las referencias del sector de las pulseras de actividad en el mercado español, y su último lanzamiento, la Xiaomi Smart Band 10 Pro, puede quitarnos todas las dudas que pudiéramos tener.

Estamos ante el modelo más completo y premium que la compañía ha lanzado en nuestro país hasta la fecha, tanto por diseño como por funcionalidades, y representa un gran salto respecto a la Smart Band 9 Pro lanzada en 2024.

Pese a mantener un precio contenido, este nuevo modelo apuesta por un diseño premium, con un cuerpo ultradelgado de 9,7 mm de grosor frente a los 10,8 mm de su predecesor y apenas 21,6 gramos de peso.

El chasis ha sido construido con una nueva aleación de aluminio de alta resistencia con un límite elástico un 40% superior y una dureza Vickers un 20% mejor.

También es más elegante, con una mejor integración con la correa y la pantalla, y está disponible en color plata, negro y rosa con correas a juego, además de en una nueva versión de cerámica con un acabado de lujo.

Hablando de la pantalla, tiene un tamaño de 1,74 pulgadas y ha sido creada con un proceso de encapsulación al vacío que ha permitido obtener biseles simétricos muy finos y una relación pantalla cuerpo mejorada.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Xiaomi El Androide Libre

El panel AMOLED ha mejorado enormemente el brillo, en un 33% respecto a la pasada generación, alcanzando los 2.000 nits de brillo máximo y los 1.500 nits de brillo global para poder usar el dispositivo bajo la luz solar. También destaca la frecuencia de actualización de 60 Hz.

Pese a la reducción del grosor, Xiaomi presume de haber obtenido hasta 21 días de duración de batería con la Smart Band 10 Pro en uso ligero, mientras que alcanza los 15 días con un uso normal y 8 días con el modo de pantalla siempre encendida activado.

Xiaomi es la marca que mejor se integra con la plataforma de Apple, y este dispositivo no es una excepción; la Smart Band 10 Pro se puede conectar a un iPhone además de a un móvil Android, y de hecho, la sincronización se puede activar en dos dispositivos al mismo tiempo para recibir notificaciones de los dos.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Xiaomi El Androide Libre

En lo que respecta a la salud, este modelo estrena un nuevo módulo PPG con fuentes de luz duales y sensores PD duales, lo que permite obtener una monitorización de frecuencia cardiaca más precisa.

La Smart Band 10 Pro también estrena un nuevo seguimiento del suelo con promedio de HRV, que registra datos fisiológicos y evalúa la recuperación para ayudarnos a empezar el día mejor.

Está ayudado por un nuevo algoritmo de sueño con un 11% de mejora en la precisión de inicio y finalización y un 14% de mejora en la precisión de las etapas del sueño. La app nos mostrará informes de tendencias de sueño y planes de mejora.

Por supuesto, también cuenta con monitorización de frecuencia cardiaca, de estrés, de oxígeno y de salud menstrual durante todo el día. De hecho, también puede monitorizar la frecuencia cardiaca bajo el agua con clasificación de resistencia al agua de 5 ATM.

Esta pulsera puede registrar 150 tipos de ejercicios, incluyendo un nuevo modo optimizado para pistas de atletismo y un nuevo modo ciclismo que convierte el móvil en un ciclocomputador con sincronización de datos en tiempo real.

La Xiaomi Smart Band 10 Pro ya está disponible en España con un precio de partida de 79,99 euros y de 99,99 euros para la versión cerámica.