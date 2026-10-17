Xiaomi lanza en España la cafetera de cápsulas definitiva: precalentamiento en 25 segundos y con portacápsulas

Este año, Xiaomi anunció la expansión de la marca Mijia, dedicada a dispositivos del hogar inteligente, en el mercado español; desde entonces, cada mes ha lanzado nuevos productos, desde lavadoras hasta frigoríficos, que compiten con los mejores del mercado.

Ahora le toca el turno a la Mijia Capsule Coffee Machine, una cafetera de cápsulas que bien puede convertirse en la mejor opción para la inmensa mayoría de los amantes del café por su potencia y funcionalidades.

El aspecto más destacable se encuentra en la potencia. El objetivo de Xiaomi es que tengamos nuestro café mañanero lo antes posible y con la mejor calidad, así que ha rediseñado el interior para meter componentes más capaces.

Por ejemplo, esta cafetera cuenta con un sistema de calentamiento rápido de 1360 W, con el que es capaz de terminar el precalentamiento en apenas 25 segundos; de esta manera, lo único que tenemos que hacer es pulsar un botón y tendremos nuestra bebida en tiempo récord.

Xiaomi también ha instalado una bomba ULKA de 19 bares que promete obtener una presión de extracción estable, algo especialmente importante con las cápsulas para que todo el líquido tenga todo el sabor del café almacenado en su interior, además de producir una "crema rica y aterciopelada" según la compañía.

La temperatura es otro aspecto muy importante a la hora de usar cápsulas, y muchas máquinas fallan en esto. Este modelo de Mijia cuenta con un sensor de temperatura NTC que funciona con un algoritmo PID para controlar la temperatura del agua con alta precisión.

Mijia Capsule Coffee Machine Xiaomi El Androide Libre

El resultado debería ser un café menos amargo y con más sabores naturales, ya que la máquina será capaz de ajustar la temperatura al nivel exacto a lo que necesita la cápsula.

Todo esto se consigue solo pulsando un botón. A diferencia de otras máquinas, aquí nos encontramos únicamente con dos botones, cada uno para un tamaño de taza diferente, y sólo tenemos que pulsar el que queramos para que la máquina se inicie.

Tenemos la opción de un tamaño de taza de 40 ml o de 110 ml, pero no estamos limitados a esto. Si pulsamos el botón durante 3 segundos, podemos usar los botones para subir o bajar la cantidad de café que queramos, lo que nos permite crear desde espresso hasta americanos según nuestras preferencias. El soporte para la taza también se puede ajustar para cada tamaño.

Mijia Capsule Coffee Machine Xiaomi El Androide Libre

La máquina es pequeña, con unas dimensiones de 33,2 x 9,0 x 21,2 cm, de aproximadamente el tamaño de un folio A4 según el fabricante, por lo que podemos instalarla en cualquier cocina o incluso directamente en nuestro despacho.

Pese a este reducido tamaño, Xiaomi ha encontrado sitio para una función muy útil: una bandeja magnética para almacenar las cápsulas en el lateral. Tenemos cuatro ranuras en las que podemos guardar hasta 20 cápsulas de manera segura.

Así podemos seleccionar el tipo de café que queramos para cada momento del día sin tener que rebuscar en una caja; este soporte se puede quitar y poner en cualquier superficie metálica como la nevera.

La Mijia Capsule Coffee Machine ya está disponible en España con un precio de 99,99 euros.