Tu móvil Android ahora te avisa mejor de un terremoto: Google presenta nuevas alertas y las lleva a más países

Unos pocos segundos pueden marcar la diferencia ante un terremoto, ya que puede ser todo el tiempo que necesitemos para ponernos a salvo y prepararnos; con esa premisa nació el sistema de alertas de terremotos de Android, que ahora ha sido mejorado con una actualización.

Para empezar, Google ha anunciado la ampliación de este sistema de detección temprana, que pasa a estar disponible en 98 países y 200 regiones de todo el mundo, entre los que se encuentran Panamá y Guatemala.

Desde su lanzamiento en el año 2021, este sistema ha enviado más de 1.000 millones de avisos en todo el mundo, incluyendo España, convirtiéndose en el sistema de aviso sísmico móvil más grande del planeta.

Esta tecnología funciona con los acelerómetros del móvil, los sensores integrados en todos los modelos modernos que normalmente sirven para detectar el movimiento, por ejemplo, para contar pasos o para controlar videojuegos.

Los ingenieros de Google tuvieron la idea de usar esos sensores para detectar los movimientos sísmicos por regiones, capturando las ondas primarias, o P, que viajan rápido pero que apenas se sienten, y las ondas secundarias, o S, que son más lentas pero provocan más daños.

Los propios smartphones son capaces de captar las ondas y enviar un aviso en masa a los servidores de Google, que a su vez envían las alertas a las regiones cercanas; como la información digital va más rápido que los 4 km/s que las ondas sísmicas, el sistema permite notificar a la población con varios segundos de margen.

Estos avisos llegan en tres pasos, empezando una notificación simple para temblores de magnitud 4,5 o superior que puede ser ignorada y bloqueada con el modo No Molestar.

El siguiente nivel es "Be Ready", o "Prepárate", para terremotos mayores que requieren un mayor nivel de alerta. Este es el tipo de notificación que ahora ha sido actualizado, y que ahora muestra una mayor cantidad de información.

Las nuevas alertas de terremoto de Android Google El Androide Libre

A partir de ahora, esta alerta mostrará datos como un mapa con el radio estimado del movimiento sísmico, la magnitud calculada del seísmo y recomendaciones para prepararnos.

El tercer nivel es el más grave y ocupa toda la pantalla; está reservada a los casos más fuertes y además del aviso incluye gráficos con indicaciones de lo que debe hacer el usuario.

Este sistema ya ha demostrado su valía en varias ocasiones, incluyendo en España. En julio de 2025, un terremoto de magnitud 5,5 en Almería hizo saltar los avisos de Android en el sur de la península y despertó a mucha gente con datos de la magnitud y recomendaciones de seguridad.

El sistema de alertas tuvo una gran importancia este mismo año, en el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela; en ese caso, los avisos alcanzaron un margen de unos 5 segundos antes de que las ondas alcanzaran ciudades como Barquisimeto.