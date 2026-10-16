Arranca la era de los móviles plegables: Samsung prepara 6 nuevos modelos mientras las reservas del iPhone Duo empiezan

Hoy da inicio el periodo de reservas del primer móvil plegable de Apple, el iPhone Duo, y con él, también empieza una nueva era en el sector, en la que estos dispositivos dejarán de ser una mera curiosidad para convertirse en los productos más deseados de la gama.

Por supuesto, los móviles plegables no son nada nuevo; Samsung lleva ya 7 años apostando por esta tecnología de pantalla flexible que permite crear nuevos formatos como los Fold de tipo libro, y varios fabricantes chinos ya tienen varias generaciones de experiencia.

Pero es innegable que el lanzamiento del iPhone Duo va a suponer un antes y un después para la industria, como ya se ha dejado notar desde su presentación inicial el pasado septiembre. Nunca tanta gente se ha interesado tanto por un móvil plegable, y Samsung se va a aprovechar de ello.

Según la última filtración publicada por @TheGalox_, Samsung está preparando una gran ampliación de su gama de móviles plegables para el 2027, una estrategia de diversificación que ya le ha dado muy buenos resultados con el nuevo Galaxy Z Fold 8.

Mientras que Apple está dando sus primeros pasos, Samsung ya tiene la experiencia y la capacidad para crear nuevos modelos con diferentes formatos que apelen a diferentes tipos de consumidores.

Por eso, según la filtración, la gama del 2027 de Samsung estará compuesta por los siguientes modelos:

Galaxy Z Slide

Galaxy Z TriFold 2

Galaxy Z Fold 9 Ultra

Galaxy Z Fold 9 Pro

Galaxy Z Fold 9

Galaxy Z Flip 9

El Galaxy Z Fold 9 Ultra seguirá usando el mismo formato clásico de plegable de Samsung, mientras que el Galaxy Z Fold 9 usará el nuevo formato más ancho estrenado con el Galaxy Z Fold 8. De la misma manera, no debería haber muchas sorpresas con el Galaxy Z Flip 9, un plegable tipo concha.

Lo realmente interesante está en el resto. Para empezar, Samsung estaría preparando un nuevo Galaxy Z Fold 9 Pro, que se situaría a medio camino entre el modelo 'básico' y el Ultra, de la misma manera que el Galaxy S27 Pro estará un peldaño por debajo del Galaxy S27 Ultra.

Por lo tanto, se espera que el Galaxy Z Fold 9 Pro tenga las mismas especificaciones del Ultra, pero en un formato ancho. En todo caso, la filtración adelanta mejoras en peso, grosor y batería en todos los modelos.

El Galaxy Z TriFold 2 será una mejora sustancial del primer plegable triple de la marca, que fue lanzado de manera muy limitada en el 2025. Traerá las mejoras obtenidas con los nuevos modelos y se espera que esté disponible en más mercados.

Por último, el Galaxy Z Slide puede ser el modelo más innovador, con una pantalla enrollable que se expande cuando necesitamos más espacio; sin embargo, otros reportes afirman que este modelo se irá al 2028, por lo que puede que su lanzamiento inicial también sea limitado.