Tu móvil Android viejo se puede convertir en un robot humanoide: cuesta solo 400 dólares y es de código abierto

Si hemos cambiado mucho de móvil, es posible que tengamos varios dispositivos guardados en un cajón si no los hemos vendido; ahora, aparece una nueva opción para aprovecharlos y reducir la basura electrónica.

Se llama PhoneBot, y es un robot creado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA); la gran innovación es que utiliza un smartphone Android como procesador central y centro de sensores para controlar sus movimientos e interactuar con el entorno.

El robot tiene una altura de 48 centímetros, y un peso de 1,8 kg, por lo que no es tan grande como un ser humano y no será capaz de ayudarnos en la mayoría de las tareas del hogar; pero no deja de ser un proyecto interesante.

La estructura le permite estar de pie sobre una mesa de trabajo sin ocupar un espacio excesivo. El chasis cuenta con 13 motores integrados, que permiten el desplazamiento sobre dos piernas y la ejecución de diferentes maniobras.

Lo llamativo de este proyecto se encuentra en su coste de fabricación y los componentes electrónicos necesarios, que asciende a apenas 400 dólares; una cifra a la que hay que sumar, por supuesto, el teléfono móvil, pero la idea es que usemos un dispositivo viejo.

De hecho, los creadores del robot realizaron pruebas con modelos antiguos como el Honor 9 lanzado en el 2017, así como con modelos de entrada de marcas como Motorola o Samsung, así que es obvio que la potencia no es un requisito imprescindible.

El smartphone se sitúa de forma vertical en el torso del robot y cumple las funciones de 'cabeza', incluyendo el procesamiento de datos. La cámara integrada del propio móvil se usa para analizar el entorno y detectar a personas para seguir sus movimientos.

PhoneBot UCLA El Androide Libre

Los sensores internos del móvil, como los giroscopios y acelerómetros, permiten supervisar la orientación y el equilibrio del robot en todo momento. Las instrucciones de movimiento procesadas por el smartphone se envían mediante WiFi a un pequeño ordenador instalado en el chasis, que se encarga de accionar los motores.

Durante las pruebas de laboratorio, el robot demostró capacidad para caminar en superficies planas, seguir al usuario y levantarse de manera autónoma tras caer de frente al suelo.

Para solucionar los problemas de estabilidad, normalmente asociados con robots bípedos, los investigadores programaron el sistema mediante técnicas de aprendizaje automático basadas en movimientos simétricos espejo, que permiten repartir la carga de trabajo entre ambas extremidades.

El proyecto es de código abierto y el equipo ha publicado los esquemas del robot para que la comunidad pueda seguir trabajando en él; por ejemplo, para añadirle brazos y mejorar su movimiento en superficies no lisas. Sin embargo, los investigadores continúan el desarrollo, y ya adelantan que la próxima versión será más ligera y será capaz de procesar comandos de voz usando el teléfono.