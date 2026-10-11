Los emojis de Android ahora tienen culo: Google lanza Noto 3D y estos son los móviles que lo recibirán a partir de ahora

Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás del clásico emoji de la cara sorprendida, enhorabuena, porque Google acaba de confirmarlo: un culo. Vale, no es la revelación más impactante del año, aunque se acerca.

El motivo por el que ahora tenemos esa información tan absurda es Noto 3D, la nueva gama de emojis para dispositivos Android que da el salto a las tres dimensiones; si eso era algo necesario o no, está por ver.

Todos los años es tradicional que las compañías tecnológicas presenten nuevos emojis, como parte de la adopción del nuevo estándar Unicode que decide qué caracteres se pueden visualizar e incluir en un teclado.

Unicode no establece el diseño de los emoji, sólo incluye una descripción de cómo debe ser y qué debe representar; cada compañía entonces puede usar sus propios diseños en sus plataformas, y ese es el motivo por el que los emojis de iPhone son diferentes de los de Samsung, por ejemplo.

Este año, Google ha decidido dar un paso más allá, aprovechando la libertad de diseño para renovar completamente el aspecto visual de sus emojis; al fin y al cabo, si los emojis pueden ser como quiera, ¿por qué no hacerlos tridimensionales?

Nuevos emojis Noto 3D Google El Androide Libre

Hay que aclarar que 'tridimensional' no significa 'realista', y ese es de hecho uno de los errores en los que Google no quería caer; la compañía ha explicado que, aunque la tentación de mostrar arte hiperrealista era grande, finalmente ha optado por seguir la "regla del canguro".

Básicamente, la imagen de un canguro realista, un animal musculoso "que parece un culturista con las venas a punto de estallar" no encajaría con la idea interna que tenemos de un canguro, una criatura alegre que pega saltos.

Por eso, los diseñadores han optado por diseños más simplificados, evitando incluir detalles como fosas nasales y manteniendo la geometría facial al mínimo.

Los nuevos emojis en 3D pueden tener animaciones Google El Androide Libre

El mayor desafío de los diseñadores llegó a la hora de imaginar qué había en el ángulo trasero del emoji; en algunos casos, esto les obligó a cambiar o modificar los emojis originales, como por ejemplo, añadiendo la pata que le falta al perro o cambiando la cara del mapache por el cuerpo entero del animal.

Y así es como llegamos al culo. Google ha aclarado que se trata de una broma, el resultado de "inventar lo que no está visto" y una prueba de los desafíos a los que se enfrentaron a la hora de imaginar todos los ángulos de los emojis.

Por lo tanto, no deberíamos esperar ver nalgas de manera constante cuando empecemos a usar los nuevos emojis, solo un círculo amarillo; algo que puede ser un alivio o una decepción, dependiendo de nuestro sentido del humor.

Los nuevos emoji ya están disponibles en el Pixel 11, y llegarán al resto de dispositivos de Google con el paso de las semanas. Los móviles de otras marcas también los están recibiendo, como Nothing; incluso las compañías que prefieren crear sus propios diseños se han interesado por adoptar Noto 3D como opción. La excepción es Samsung, que seguirá con sus propios diseños.

Mientras esperamos, podemos entrar en la página oficial, donde ya podemos ver todos los nuevos emoji, y próximamente se habilitará una vista en 3D.