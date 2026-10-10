Xiaomi rompe el mercado: el nuevo HyperOS 4 hace tu móvil compatible con todo el ecosistema de Apple

El mercado de smartphones lleva ya unos años completamente dividido en dos facciones: Apple y Android. Los consumidores tienen que elegir un bando u otro para que sus dispositivos se integren entre sí y acceder a todas sus ventajas y funciones.

Xiaomi acaba de derribar esa barrera, con el lanzamiento de HyperOS 4, la nueva versión de su sistema basado en Android que ahora ha recibido soporte completo del ecosistema de Apple y sus funciones más interconectadas.

A efectos prácticos, esto convierte a los móviles Xiaomi en móviles iPhone, ya que se hacen pasar por un dispositivo de Apple para poder conectarse de manera transparente con la plataforma de la manzana.

Esto abre la puerta a muchas posibilidades, y convierte a los dispositivos Xiaomi en la compra perfecta si ya tenemos un MacBook, un iPad, o un iPhone; y gracias a los cambios de diseño de HyperOS 4, el cambio entre un dispositivo a otro será mucho más fácil.

Por ejemplo, el nuevo HyperOS 4 ha ganado soporte para compartir fotos, archivos, contactos y enlaces con un solo toque, al estilo AirDrop; esta conexión es bidireccional, es decir, podemos compartir desde un Xiaomi o desde un iPhone.

Para que esto funcione, sólo es necesario que el iPhone active AirDrop en su dispositivo para todo el mundo en el centro de control, y entonces podrá empezar a recibir archivos desde un Xiaomi sin tener que hacer nada especial.

Álbumes de fotos compartidos entre iPhone y Xiaomi ITHome El Androide Libre

Los usuarios ahora también pueden ver los álbumes de fotos en sus dispositivos sin importar dónde las hayan tomado; podemos tomar una instantánea con las cámaras de nuestro Xiaomi y verlas inmediatamente en nuestro iPhone para editarlas, por ejemplo.

Para no perdernos nada importante, las notificaciones también se sincronizan entre todos los dispositivos; por ejemplo, si recibimos un mensaje en el iPhone, podemos responder directamente en el Xiaomi sin necesidad de coger el otro dispositivo, en segundos.

Xiaomi incluso ha conseguido adoptar la filosofía de los "tres dispositivos" de Apple, que permite continuar el trabajo entre el iPhone, el iPad y el MacBook de manera directa.

Pantalla de un Xiaomi en un iPad y un MacBook ITHome El Androide Libre

Por increíble que parezca, eso significa que ahora podremos ver la pantalla de nuestro Xiaomi en un MacBook, abrir sus apps y continuar lo que estábamos haciendo sin necesidad de transferir archivos ni enlaces, aunque esto requiere usar la app MiConnect Desktop.

La compañía advierte que no todos los dispositivos con HyperOS 4 son compatibles con todas estas funciones, y que en muchos casos necesitaremos instalar apps adicionales para conectar con el iPhone.

Pero lo que ha conseguido Xiaomi no deja de ser sorprendente, tanto por el logro técnico de conectarse con una plataforma que históricamente ha sido muy cerrada, sino por el cambio de filosofía de 'trabajar con el enemigo' en vez de bloquearlo.