Google prepara la Fitbit Edge, una nueva pulsera de actividad pequeña pero con pantalla y a juego con el Pixel 11

El lanzamiento de la Fitbit Air ha sido uno de los más importantes del año en el sector de los wearables; esta pulsera inteligente destaca por no tener pantalla, obteniendo así un diseño muy minimalista y que no molesta mientras hacemos ejercicio o dormimos.

Sin embargo, no es menos cierto que mucha gente prefiere tener una pantalla en la pulsera, para ver los datos de salud sin tener que coger el móvil o para acceder a más funciones como el reproductor de música o Google Maps.

La solución está en la nueva Fitbit Edge que ha sido filtrada por Android Headlines, aparentemente por un error de la propia Google que habría publicado las primeras imágenes oficiales y algunas de sus características técnicas.

Google coloca a la Fitbit Edge a medio camino entre la Fitbit Air y sus relojes inteligentes Pixel Watch 5, como una opción que mantiene un formato muy reducido pero con acceso a una pantalla y todo lo que ello conlleva.

Podríamos decir que estamos ante la sucesora espiritual de la gama Fitbit Charge, que fue una pulsera muy pequeña con la pantalla integrada con la correa; la última versión fue presentada en el 2023, y desde entonces no ha dado señales de vida.

El diseño que aparece en las imágenes oficiales filtradas adopta la misma filosofía de diseño, pero adaptándola a las líneas de los dispositivos de Google como los móviles Pixel en las formas y el estilo.

Fitbit Edge Android Headlines El Androide Libre

De hecho, la Fitbit Edge estará disponible en los mismos colores que la gama Pixel 11 Pro, por lo que podremos conjuntar ambos dispositivos fácilmente: negro, verde y naranja, equivalentes al Obsidian, Olive y Canyon de los Pixel respectivamente.

La pantalla tiene un formato ovalado, rodeada de un chasis metálico con botones alargados para facilitar el uso. La parte trasera alberga el conjunto de sensores de salud e incorpora un sistema de enganche mediante pinza para cambiar las correas con facilidad, a diferencia del mecanismo usado por los relojes Pixel.

En el apartado técnico, el mayor punto fuerte de esta pulsera se encuentra en el equilibrio entre funciones inteligentes y autonomía. La ficha filtrada promete una duración de hasta 7 días con una sola carga, superando con creces la duración de los relojes Pixel.

Fitbit Edge Android Headlines El Androide Libre

A pesar de su tamaño compacto, cuenta con un módulo de posicionamiento GPS integrado, altímetro para registrar elevaciones durante el ejercicio y detección automática de ejercicio.

Pese a las reducidas dimensiones de la pantalla, la interfaz ha sido adaptada para mostrar las notificaciones del móvil y acceso a las apps de Google como Maps, YouTube Music y compatibilidad con Find My Phone para encontrar dispositivos perdidos.

Un detalle llamativo es que la Fitbit Edge ofrece compatibilidad tanto con móviles Android como con iPhone, lo que nos indica que probablemente no usa el sistema operativo Wear OS, que es exclusivo para conexión con Android.

Se espera que la Fitbit Edge sea lanzada este mismo mes, y se estima que el precio rondaría entre los 149 y los 199 dólares.