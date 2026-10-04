Google tiene una idea loca para escribir en el ordenador con una mano: un teclado vertical inspirado por el sushi

Los lectores veteranos de El Androide Libre probablemente recordarán los tiempos en los que Google parecía una compañía diferente a las demás, una empresa que se atrevía a reírse de sí misma y a dedicar tiempo y recursos a cosas que no siempre tenían sentido.

Un buen ejemplo de esta filosofía eran las bromas del April Fool's Day, algo parecido al día de los inocentes y cuando Google publicaba una gran cantidad de anuncios de broma con dispositivos y servicios estúpidos y graciosos.

La Google de hoy en día es una compañía seria, centrada absolutamente en la IA y que no tiene tiempo para tonterías. Afortunadamente, aún queda una pequeña porción que sigue la filosofía de antes, y como no podía ser de otra manera, es japonesa.

La división japonesa de Google sigue haciendo estas bromas anuales, y la del 2026 es especialmente buena. El equipo de GBoard, el teclado de Android, ha desarrollado un nuevo teclado físico que, al igual que el del móvil, se puede usar con una sola mano.

En efecto, por fin podemos mantener la mano en el ratón o hacer otras cosas como coger una bebida mientras escribimos al mismo tiempo, y el resultado es tan ridículo como suena, especialmente porque los ingenieros han tenido que quebrarse la cabeza para hacerlo realidad.

Al final, siendo japoneses, han cogido inspiración de algo muy propio: la cinta transportadora de sushi que usan algunos de los restaurantes más populares para llevar la comida desde la cocina hasta los comensales.

El "Kuru Kuru Keyboard" se basa en la misma idea, en una cinta transportadora que en vez de delicias de pescado sobre arroz, mueve las teclas de arriba a abajo de manera constante.

De esta manera, solo tenemos que esperar a que llegue la tecla que queremos pulsar, como si no nos gustara el pescado crudo y estuviéramos esperando pacientemente a que salga el tamago sushi para coger el plato antes de que otro patrón nos lo quite.

El teclado está compuesto de cuatro cintas que transportan 29 teclas cada uno, y no tenemos excusa para no usarlo porque es un teclado QWERTY convencional y sin caracteres japoneses.

Pese a eso, algo nos dice que el periodo de aprendizaje será bastante largo, especialmente en el modo de alta velocidad en el que es casi imposible leer las letras, mucho menos pulsarlas; aunque las ventajas en productividad lo compensan con creces, porque nos deja la otra mano libre para beber nuestro té o comer nuestro somen ramen al mismo tiempo que trabajamos.

Como todos los años, este teclado ha sido anunciado el 1 de octubre, porque si hay algo que le guste más a los japoneses que el sushi, son las fechas especiales con juego de palabras. En este caso, el 1 de octubre (10/1 en el formato de fecha japonés) es el "día del teclado" en referencia a las 101 teclas que tienen.