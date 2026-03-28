Razer Blade 16 es oficial: el portátil 'gaming' más fino evoluciona para ser más potente, rápido y capaz

Razer ha anunciado la evolución de uno de sus portátiles más ambiciosos: el Razer Blade 16 para 2026. Si bien conserva su icónico chasis, líder en la industria y considerado el portátil gaming más delgado de la historia de la compañía, este nuevo modelo de 2026 da un salto cualitativo en cuanto a rendimiento llegando a cotas nunca antes alcanzadas.

Para hacerlo da prioridad a los últimos avances tecnológicos de Intel en el sector de los semiconductores y a velocidades de reloj de memoria más rápidas que nunca, el nuevo Blade 16 está diseñado para aquellos que exigen el procesamiento de última generación en un formato increíblemente delgado.

El corazón del Blade 16 de 2026 es el nuevo procesador Intel Core Ultra 9 386H. Con 16 núcleos y una frecuencia turbo máxima de hasta 4,9 GHz, este procesador ofrece un rendimiento excepcional para cargas de trabajo exigentes y juegos. Una NPU integrada proporciona hasta 50 TOPS de aceleración de IA para tareas como la generación de imágenes, la creación de contenido y la traducción en tiempo real.

El sistema se puede configurar con hasta 64 GB de la memoria para portátiles más rápida disponible: LPDDR5X-9600 MHz, que proporciona un ancho de banda excepcional para suites creativas exigentes, herramientas de desarrollo y aplicaciones con IA.

A nivel gráfico, está impulsado con NVIDIA Blackwell, las GPU GeForce RTX Serie 50 para portátiles ofrecen capacidades revolucionarias para jugadores y creadores. Además, apuesta por una enorme potencia de IA buscando nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de última generación.

Para garantizar un rendimiento estable en un chasis ultradelgado, el Blade 16 utiliza un sistema de refrigeración por cámara de vapor optimizado, aletas ultrafinas y ventiladores duales ajustados para una disipación de calor uniforme durante largas sesiones.

Precisamente el diseño es uno de sus grandes reclamos. El unir la potencia con la ligereza de un cuerpo delgado. Con un grosor de tan solo 14,9 mm y un peso aproximado de 2,14 kg, este Blade 16 sigue siendo el portátil más delgado de la compañía y logra un equilibrio entre portabilidad y rendimiento de gama alta.

Razer Blade 16

Dispone además de seis altavoces mejorados, con cuatro altavoces y dos subwoofers. Diseñado para ofrecer un paisaje sonoro más rico y equilibrado, la nueva arquitectura THX Spatial Audio+ introduce la capacidad de sonido envolvente 7.1.4 al escuchar con auriculares con conector de 3,5 mm, lo que permite a los usuarios experimentar canales de altura virtuales para contenido con señales de audio desde arriba.

Igualmente buena es su pantalla, con panel OLED QHD+ de 16 pulgadas (2560 x 1600) que funciona a 240 Hz y ahora ofrece 100 nits más de brillo. Forma parte de un selecto grupo de dispositivos que han obtenido la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, lo que garantiza negros puros, una relación de contraste de 1.000.000:1 y un brillo máximo de hasta 1100 nits en modo HDR.

Con respecto a su precio y disponibilidad, el Razer Blade 16 llega en una versión con GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB VRAM) y 32 GB de RAM LPDDR5X-9600 MHz a un precio de 3.599.99 € pudiendo comprarse en Razer.com y tiendas RazerStore en todo el mundo.