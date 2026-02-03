ChatGPT sufre una caída global: el chatbot de OpenAI detecta un error de funcionamiento en todo el mundo

El ecosistema digital ha sufrido un importante revés este martes, 3 de febrero de 2026. La plataforma de inteligencia artificial más utilizada del mundo, ChatGPT, ha dejado de funcionar de manera repentina, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus herramientas de trabajo y estudio.

Según los datos del portal DownDetector, los reportes de errores comenzaron a subir de forma masiva alrededor de las 21:00 horas (hora peninsular), afectando tanto a la versión web como a la aplicación móvil en todo el mundo.

Los fallos principales incluyen la imposibilidad de enviar mensajes, errores constantes de conexión con el servidor (Internal Server Error) y problemas críticos para cargar el historial de chats. En muchos casos, el sistema simplemente se queda bloqueado intentando procesar la solicitud.

El contexto tras el fallo

Aunque OpenAI está trabajando en la solución, esta caída se produce en un momento de altísima presión para sus servidores.

Solo ayer, la compañía lanzó su nueva aplicación 'Codex' para Mac, que alcanzó más de 200.000 descargas en sus primeras 24 horas.

Además, hoy mismo Apple lanzó una actualización de 'Xcode' que integra estas funciones, lo que podría haber generado un tráfico masivo de desarrolladores que el sistema no ha podido absorber.

A esto se suman las quejas de algunos usuarios sobre la lentitud del nuevo modelo GPT-5.2, que ya presentaba una generación de texto inusualmente lenta (apenas 4 tokens por segundo) poco antes del colapso total.

La incidencia ha paralizado el trabajo de miles de profesionales y estudiantes que dependen de la IA para programar, redactar o investigar.

En redes sociales, el hashtag #ChatGPTDown se ha vuelto tendencia rápidamente, reflejando la frustración de quienes han visto sus tareas interrumpidas.

Noticia en actualización

